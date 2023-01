Nach Gespräch mit Reuter: Hertha holt Niederlechner sofort

Hertha BSC hat aus dem Sommer- einen Wintertransfer gemacht: Florian Niederlechner wechselt sofort vom FC Augsburg nach Berlin und damit im Abstiegskampf die Seiten.

Wenn Hertha BSC am 25. Februar den FC Augsburg in der Bundesliga empfängt, trifft Florian Niederlechner nicht auf seinen zukünftigen, sondern auf seinen ehemaligen Klub. Der Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung und damit ein halbes Jahr früher als zunächst vereinbart vom FCA nach Berlin. Das gaben die beiden abstiegsgefährdeten Klubs am Mittwochvormittag bekannt.

"Wir sind froh, dass wir den für den Sommer geplanten Wechsel nun kurzfristig doch schon in dieser Transferperiode umsetzen konnten, und freuen uns auf die Qualitäten, die Florian in den noch anstehenden Bundesliga-Spielen dieser Saison bei uns einbringen kann", sagt Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic. Niederlechner erhält einen Vertrag bis Sommer 2025 und die Rückennummer 7.

Niederlechner: "Habe gemerkt, dass die Konstellation schwierig für mich werden könnte"

"Da Florian Niederlechner Planungssicherheit für sich und seine Familie haben wollte, war es sein gutes Recht, sich für einen anderen Verein und eine längerfristige Perspektive zu entscheiden", wird derweil Bobics Kollege Stefan Reuter in der FCA-Mitteilung zitiert. "Da es mit dem Wechsel zu einem direkten Konkurrenten eine für beide Seiten besondere Situation ist, habe ich das Gespräch mit Florian Niederlechner gesucht. Dabei sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir einem sofortigen Wechsel zustimmen, wenn eine für alle Seiten passende Lösung gefunden wird. Dies ist nun der Fall."

Am 3. Januar hatte Hertha vermeldet, dass Niederlechner im Sommer ablösefrei in die Hauptstadt wechsle, nun bekommt Trainer Sandro Schwarz den erfahrenen 32-Jährigen sofort - und der FCA eine finanzielle Entschädigung. Mit Kelvin Yeboah (22, CFC Genua, Leihe mit Kaufoption), Dion Drena Beljo (20, NK Osijek) und Irvin Cardona (25, Stade Brest) nahmen die Augsburger in diesem Januar bereits drei Verstärkungen für den Angriff unter Vertrag und machten den Weg für Niederlechner damit frei.

Der 1,87 Meter große Oberbayer hatte vergleichsweise spät über die SpVgg Unterhaching den Weg in den Profifußball gefunden. Nach zweieinhalb Jahren beim 1. FC Heidenheim inklusive Aufstieg in die 2. Liga sammelte er in einem halben Jahr beim 1. FSV Mainz 05 erste Bundesliga-Erfahrungen, ehe er beim SC Freiburg - damals zunächst noch Zweitligist - durchstartete. Zur Saison 2019/20 wechselte er dann nach Augsburg. Insgesamt sammelte Niederlechner in 181 Bundesligaspielen 44 Tore und 22 Vorlagen, die meisten davon im FCA-Dress (101/27/19).

"Ich habe mir im Trainingslager viele Gedanken gemacht und gemerkt, dass die Konstellation in der Rückrunde schwierig für mich werden könnte", sagt Niederlechner. "Ich hatte beim FCA eine sehr schöne Zeit, doch ich wollte die Chance nutzen, einen langfristigen Vertrag bei Hertha BSC zu unterschreiben. Bei allen Fans möchte ich mich für die jahrelange Unterstützung ganz herzlich bedanken und auch den Verantwortlichen des FCA bin ich sehr dankbar, dass der Wechsel schon jetzt möglich gemacht wurde."

Fast gleichzeitig gaben die Herthaner am Mittwoch bekannt, dass der zuletzt nach Italien verliehene Santiago Ascacibar in seine argentinische Heimat zurückkehrt: Club Estudiantes sicherte sich eine Leihe bis Saisonende und eine Kaufoption.