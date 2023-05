Nach Gespräch mit Neuendorf: DFB-Vize Winkler entschuldigt und verteidigt sich

DFB-Vizepräsident Hermann Winkler muss nach seinem despektierlichen Social-Media-Beitrag vom Samstag wohl keine weitreichenden Konsequenzen fürchten. Nun äußerte er sich erneut.

Als die Empörung über seinen despektierlichen Social-Media-Post in Richtung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Sonntagabend bereits Kreise gezogen hatte, hatte Hermann Winkler noch keinen Grund gesehen, zurückzurudern: "Das ist meine Beschreibung der Beobachtung", ließ er ausrichten. Keine 24 Stunden später hat er doch umgedacht - wohl auf Betreiben der DFB-Spitze.

Der Beitrag, den er bei Instagram und Facebook veröffentlicht und in dem er Selenskyj als "ehemaligen ukrainischen Schauspieler" bezeichnet hatte, sei "für mich in einer sehr emotionalen Situation an der Gedenkstätte im Treptower Park entstanden. Ich würde ihn so nicht noch einmal verfassen", schrieb Winkler am Montag. "Ich entschuldige mich dafür und auch für die entstandenen Irritationen."

Die Unterredung, die der DFB am Sonntag mit Winkler angekündigt hatte, hat bereits stattgefunden. "Ich hatte heute ein Gespräch mit dem DFB-Präsidenten", so der 60-Jährige, den demnach Bernd Neuendorf zum Rapport bat. Auch bei anderen Funktionären hatte Winklers Beitrag Irritationen ausgelöst.

Berliner Fußball-Verband kritisiert Winkler

"Das ist nicht die Haltung des Berliner Fußball-Verbandes. Unsere Werte sind andere", sagte etwa Verbandschef Bernd Schultz am Montag der Deutschen Presse-Agentur: "Eine Persönlichkeit wie einen Staatspräsidenten greift man nicht so an." Holger Stahlknecht, Präsident des Fußball-Verbandes Sachsen-Anhalt, hielt Winklers Post indes lediglich für "ungeschickt". Winkler ist seit 2021 Präsident des Norddeutschen Fußballverbands und Vizepräsident des DFB.

Der CDU-Politiker, der in seinem Beitrag außerdem geunkt hatte, dass das "Ehrenmal zum Gedenken aller Kriegsopfer" im Treptower Park "noch" stehe, betonte am Montag: "Mich deswegen in die 'Putin-Versteher-Ecke' zu stellen, weise ich entschieden zurück. Auch ich verurteile diesen Krieg und die Aggression Putins, die täglich unschuldigen Menschen das Leben kostet. Es muss alles unternommen werden, diesen Krieg schnellstens zu beenden. Allerdings bin ich auch nicht mit allem, was Selenskyj macht, persönlich einverstanden."

Der DFB trägt am 12. Juni das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Bremen gegen die Ukraine aus. "Wir möchten es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen", hatte Neuendorf Ende April gesagt.