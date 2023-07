Nach Gersbecks Suspendierung: So plant Hertha im Tor

Sechs Keeper beschäftigt Hertha BSC, vier waren zu Beginn des Trainingslagers dabei. Nach der vorläufigen Suspendierung von Marius Gersbeck (28) ist die Frage: Wie sehr wirft diese Personalie die Planungen über den Haufen?

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

45 Minuten dauerte das Comeback von Oliver Christensen (24) im Tor. Danach war Feierabend für den dänischen WM-Fahrer, dem zuletzt fast eine Woche ein Nerv an der Außenseite des Knies zu schaffen gemacht hatte. Pal Dardai war mit dem Auftritt Christensens gegen Royal Antwerpen (0:1) am Sonntag im österreichischen Saalfelden im Großen und Ganzen einverstanden, in der Spieleröffnung hatte er freilich Verbesserungsbedarf ausgemacht.

"Ich habe zwei, drei Entscheidungen von Olli gesehen, die hätten besser aussehen können. Wenn du Viererkette spielst, muss der Torwart richtig gut kicken", sagte Herthas Coach und benannte einen unmissverständlichen Auftrag an den letztjährigen Stammkeeper: "Er muss Gas geben."

Schwolows Perspektive bleibt unverändert - Ernst wird jetzt noch wichtiger

Am Tag nach dem Testspiel gegen den belgischen Meister suspendierte Hertha den Christensen-Rivalen Marius Gersbeck (28) "aufgrund der polizeilichen Ermittlungen" wegen Körperverletzung nach einer Auseinandersetzung mit einem 22-jährigen Einheimischen in der Nacht zum Sonntag in Zell am See - zu einer Zeit, in der die Mannschaft keinen Ausgang hatte.

Dass der erst im Juni für 300.000 Euro Ablöse vom Karlsruher SC nach Berlin zurückgekehrte Gersbeck nach drei Wochen Vorbereitung vorläufig aus dem Verkehr gezogen wird, ändert im Tor manches - aber längst nicht alles. Nach kicker-Informationen darf Christensen (Vertrag bis 2026) Hertha bei einem adäquaten Angebot weiterhin verlassen. Zuletzt hatten italienische Medien ein Interesse des Serie-A-Klub AC Florenz vermeldet, konkret auf dem Tisch hat der Bundesliga-Absteiger bisher nichts.

Klar ist auch: An der Perspektive von Alexander Schwolow (31, Vertrag bis 2025) ändert das vorläufige Aus von Gersbeck nichts. Der frühere Freiburger, nach einer Leihsaison von Schalke nach Berlin zurückgekehrt und im Trainingslager in Zell am See nicht dabei, soll weiterhin abgegeben werden. Die Vakanz, die durch Gersbecks Suspendierung entsteht, könnte vor allem einem nutzen: Tjark Ernst (20), der zwar gegen Antwerpen beim Gegentor nicht gut aussah, aber als Torhüter-Talent mit sehr verheißungsvollen Anlagen gilt und intern extrem geschätzt wird.

Für den Fall, dass Christensen bleibt, war nach Gersbecks Transfer der Plan, Ernst für eine Saison auszuleihen. Das ist zunächst mal vom Tisch. Der Sohn des früheren Bundesliga-Torhüters Thomas Ernst (Kaiserslautern, Bochum, Stuttgart, Frankfurt) wird für Hertha jetzt noch wichtiger. Bereits am zweiten Tag des Trainingslagers in Zell am See hatte Coach Dardai erklärt: "Tjark macht das gut, ich bin ein Fan von ihm."

Hinter Ernst gibt es mit Robert Kwasigroch (19), der im Camp der Profis dabei ist, und U-18-Nationaltorwart Tim Goller (18) zwei weitere Talente, von denen sich der Klub einiges verspricht. Dazu kommt: Gersbeck (Vertrag bis 2026), der im Testspiel gegen den BFC Dynamo (2:0) die Kapitäns-Binde getragen hatte, ist zunächst nur "bis auf Weiteres suspendiert". Heißt: Die finale Entscheidung, ob und wie es für ihn bei Hertha weitergeht, steht noch aus.