Nach Geral-Abgang zur Viktoria: Heine übernimmt Oberligist Mahlsdorf

NOFV-Nord-Oberligist Eintracht Mahlsdorf vollzieht einen Trainerwechsel: Der Neue ist ein bekanntes Gesicht im Berliner Fußball.

Geplant war dieser Wechsel auf der Kommandobrücke nicht: Nachdem Lucio Geral sich künftig beim FC Viktoria Berlin als Co-Trainer unter Neu-Coach Dennis Kutrieb einbringen möchte, konnten sich die Verantwortlichen des Oberligisten Eintracht Mahlsdorf aus dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf mit Karsten Heine auf eine gemeinsame Zusammenarbeit einigen - und zwar "in kürzester Zeit", wie der Verein am Donnerstag in einer Pressemeldung bekanntgab.

Die Eintracht spricht von einem überraschenden Abgang des bisherigen Coaches, bedankt sich aber bei Geral für die Arbeit der letzten Monate. Der 37-Jährige, der seit Juli 2023 als Cheftrainer in der Verantwortung stand und das Team in der abgelaufenen Saison auf Rang 4 führte, wirkte schon in dieser Woche in der Vorbereitung des Regionalligisten mit.

Mehrfach bei der Hertha

"Wir freuen uns, dass wir mit Karsten Heine, der auch unser Wunschkandidat war, einen überaus erfahrenen Trainer für unseren Verein gewinnen konnten", heißt es in der Meldung.

Tatsächlich ist Heine ein bekanntes Gesicht im Berliner Fußball: Als Aktiver war er für Union Berlin und Stahl Brandenburg in der DDR-Oberliga aktiv, als Trainer später ebenso bei Union wie auch bei Hertha BSC, wo er insgesamt viermal - teils als Interim - die Cheftrainer-Position übernahm. Weitere Stationen für den 69-Jährigen waren der SV Babelsberg, der Chemnitzer FC und zuletzt bis November 2023 die VSG Altglienicke.

Zuletzt war im Gespräch, dass Heine ins NLZ der Hertha zurückkehren könnte, um als Co-Trainer an der Seite von U-23-Coach Stephan Schmidt zu agieren. Diese Überlegungen haben sich nun mit seinem Wechsel zur Eintracht zerschlagen.