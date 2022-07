Nach geplatztem Werder-Wechsel: Singh kehrt nach Regensburg zurück

Am Ende der abgelaufenen Zweitliga-Saison hat sich Sarpreet Singh eigentlich schon vom SSV Jahn Regensburg verabschiedet. Nun verleiht ihn der FC Bayern München erneut zum Zweitligisten, wo er vorerst seine Verletzung auskurieren wird.

Nach 27 Pflichtspielen (sechs Tore) für Jahn Regensburg in der Vorsaison verabschiedete sich Sarpreet Singh vom Zweitligisten und kehrte vorerst zu Stammverein Bayern München zurück. In der Sommerpause verhandelte der neuseeländische Nationalspieler dann mit Aufsteiger Werder Bremen, der Transfer schien in den letzten Zügen. Der Bundesligist ließ die Schambeinentzündung, die Singh ab dem 29. Spieltag zum Zuschauen zwang, untersuchen und stellte fest, dass Singh für mehrere Wochen bis Monate ausfallen wird - die Hansestädter nahmen Abstand von einem Transfer.

Nun hat der 23-Jährige seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig um ein Jahr bis 2024 verlängert, gleichzeitig schließt er sich erneut für ein Jahr auf Leihbasis den Regensburgern an. Dort bekommt der Offensivspieler "alle Zeit, die er braucht, um wieder spielfit zu werden", versichert Jahn-Geschäftsführer Roger Seitz in einer Mitteilung des Vereins. "Er wird aber schon in den kommenden Tagen zur Mannschaft stoßen und die Reha-Maßnahmen hier in Regensburg absolvieren", ergänzte Seitz.

Singh selbst sei "sehr dankbar", dass der Jahn ihn auf dem Weg zurück zu voller Gesundheit und Schmerzfreiheit unterstützen möchte. "Ich habe ein über weite Strecken tolles Jahr in Regensburg erlebt. Umso glücklicher bin ich, dass ich nun zurück beim SSV Jahn bin", so Singh, der ergänzt: "Wenn ich dann zurück auf dem Platz bin, will ich an die vergangene Saison anknüpfen und gemeinsam mit der Mannschaft Erfolge feiern.

Auch Bayern Münchens Campus-Leiter Jochen Sauer freut sich, dass Singh "in ein gewohntes Umfeld zurückkehren kann". Sauer ist ebenfalls überzeugt, dass er beim Jahn an seine alten Leistungen anknüpfen kann, auch wenn er "verletzungsbedingt noch ein paar Wochen kürzertreten muss".