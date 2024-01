Nach gekaperter Fanwahl: Can ist Nationalspieler des Jahres

Emre Can ist Nachfolger von Jamal Musiala und darf sich Nationalspieler des Jahres 2023 nennen. Die Fanwahl des DFB wurde allerdings von Scherzbolden torpediert - was auch das eindeutige Ergebnis erklärt.

Lohn für die Gala gegen Belgien - oder nur Ergebnis einer Spaßaktion? Emre Can wurde von den Fans "gekürt". IMAGO/Sven Simon

412 von 990 möglichen Minuten, sechs von elf Spielen, kicker-Notenschnitt 3,3 mit einem positiven Ausreißer: Das ist die Bilanz von Emre Can im generell eher deprimierenden Länderspieljahr 2023 des DFB. Keine geradezu preisverdächtigen Zahlen - und doch hat der seit diesem Freitag 30-Jährige nun die Fanwahl zum Nationalspieler des Jahres gewonnen.

Denn kurz nach Start der Online-Abstimmung auf der Website des DFB hatten zwei deutsche Twitter-User mit größerer Reichweite unter den sportaffinen Usern spaßeshalber zur Wahl des Dortmunders aufgerufen. Schon nach wenigen Stunden hatte der Defensivspieler den bis dahin führenden Niclas Füllkrug überholt, von da an verselbstständigte sich das Unterfangen. Am Ende stand Can bei 64,4 Prozent.

Podcast Gelingt den Bayern der Angriff auf die Tabellenspitze? Eric Dier steht vor einem Wechsel zu den Bayern, die während der Saison ins Trainingslager fahren. Jadon Sancho ist endlich wieder Dortmunder, Toni Kroos wird ausgepfiffen und die Deutschen Handballer schaffen den perfekten EM-Auftakt. alle Folgen

Füllkrug, einer der sehr wenigen Gewinner im deutschen Nationaltrikot 2023, landete mit Ablauf der Abstimmung an diesem Freitag mit 11,7 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von Vorjahressieger Jamal Musiala 9,4 Prozent. Der DFB hatte die fünfzehn Spieler mit den meisten Einsatzminuten im Trikot der Nationalelf zur Auswahl gestellt.

In den 13 Jahren, in denen die Wahl ausgerichtet wurde, hatten unter anderem Bastian Schweinsteiger (2010), Mesut Özil (2011, 2012, 2013, 2015, 2016), Toni Kroos (2014) und Manuel Neuer (2020) den Preis gewonnen.