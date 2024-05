Nach geglücktem Klassenerhalt: Beim ATSV Erlangen bahnt sich ein erneuter Umbruch an

Der Derbyerfolg gegen Eltersdorf besiegelte den Klassenerhalt für René Ebert und seinen ATSV Erlangen. Der Coach, dessen Vertrag ausläuft, glaubt an einige Abgänge im Sommer - hat aber für die laufende Saison noch ein Ziel.

Jubel nach Spielende: Der ATSV bucht ein weiteres Jahr in der Bayernliga. IMAGO/Zink

Bayernliga Nord News

Tabelle

Spieltag

Gleich doppelt Grund zur Freude hatte der ATSV Erlangen rund um den Tag der Arbeit: Zunächst wurden die eigenen Hausaufgaben am Vorabend des Feiertags verrichtet und der SC Eltersdorf vor 500 Zuschauern im Stadtderby mit 1:0 niedergerungen, am Tag danach blieben sowohl der FC Coburg (1:3 in Eichstätt) als auch Fortuna Regensburg (1:2 in Hankofen) ohne Zähler, sodass der Klassenverbleib bereits drei Spieltage vor Saisonende feststeht.

"Auf dieses Ziel haben wir seit meinem Einstieg im Oktober die Priorität gelegt", freut sich Erlangens Chefanweiser René Ebert daher zurecht. "Bei der Konkurrenz in einer solch ausgeglichenen Liga hat der Klassenerhalt schon Aussagekraft, weil du selbst mit 48 Punkten noch nicht gesichert warst."

Verdienter Derbysieger

Die magische Marke von 50 Punkten knackten die Erlanger dann aber am Dienstag gegen den Aufstiegskandidaten aus Eltersdorf. "Die erste Halbzeit war ziemlich zerfahren mit wenigen Torszenen auf beiden Seiten. Es war allerdings auch unser Ziel, Eltersdorf von unserem Tor wegzuhalten. Erst gegen Ende der Halbzeit waren wir zu ängstlich und haben zwei Halbchancen zugelassen", blickt Ebert auf das Stadtderby zurück. "In der zweiten Halbzeit machen wir aus einem Standard das 1:0. Anschließend waren wir die letzte halbe Stunde klar besser, lassen jedoch Megachancen aus und haben dann in der 94. Minute bei einer gegnerischen Chance das Glück auf unserer Seite."

Doch sei es drum - ob glücklich oder nicht: Am Ende zählt das Resultat. Und das spricht für den ATSV, der mit dem Dreier sein Punktekonto auf 51 hinaufschrauben konnte, sodass jegliche Zweifel an einem weiteren Jahr in der Bayernliga ausgeräumt sind.

Mannschaftliche Entwicklung als Eigenwerbung

31 dieser Zähler sammelte die Truppe unter der Regie von Ebert, der im Oktober sein Debüt beim 2:1 gegen Ammerthal feierte und im Winter zudem den Gewinn der bayerischen Hallenmeisterschaft bejubeln konnte. Jener Erfolg im Futsal, vor allem aber die Entwicklung der Mannschaft auf dem grünen Rasen, sind nicht nur Beleg der mannschaftlichen Qualität und Geschlossenheit, sondern dürften auch mächtig Eigenwerbung für Ebert persönlich darstellen. "Mein Vertrag läuft für die aktuelle Saison - wir haben vereinbart, dass wir uns erst nach dem erfolgten Klassenerhalt zusammensetzen", wiegelt der 42-Jährige allerdings ab.

Rein sportlich ist die Zusammenarbeit bisher zweifelsfrei eine Erfolgsgeschichte - einerseits mannschaftlich, andererseits hinsichtlich der individuellen Entwicklung der Akteure. "Mit so einer jungen Mannschaft wie unserer hat man immer das Ziel, die einzelnen Spieler besser zu machen, läuft gleichzeitig aber immer Gefahr, dass die Jungs nach oben streben und sich verändern wollen, weil sie ambitioniert sind", sieht Ebert die positive Entwicklung seiner Jungs mit einem lachenden und weinenden Auge. "Daher wird sich beim ATSV, wie in den vergangenen Jahren schon, erneut einiges verändern. Das ist aus sportlicher Sicht schon bitter, weil du die Leistungsträger natürlich beisammen halten willst."

Ziel: Platz 4

Bevor einige der Leistungsträger nach Höherem streben, warten jedoch noch drei Spiele in der verbleibenden Saison. Und auch, wenn es prinzipiell nur noch um die goldene Ananas geht, hat Ebert ein attraktives Ziel ausgemacht: "Egal wie eng die Liga ist - am Ende interessiert sich keiner mehr für die Punkte, sondern für die Tabellenposition. Und da ist es natürlich wesentlich schöner, wenn du als Vierter abschließt als als Zehnter."

Zwei Zähler liegt der ATSV als Tabellenachter derzeit hinter dem Viertplatzierten FC Ingolstadt 2 (53 Punkte), gleichzeitig weist der Dreizehnte aus Gebenbach (48) ebenfalls nur marginalen Rückstand auf die Mittelfranken auf. "Wir wollen da jetzt oben reinrutschen", gibt Ebert die Marschroute vor, "am Ende macht das was mit dem Selbstvertrauen der Jungs. Je weiter du vorne abschließt, desto besser fühlt es sich einfach an."

Und auch die eigenen Vertragsgespräche lassen sich mit einer Platzierung im oberen Drittel der Bayernliga leichter führen - schließlich ist nach dem Klassenverbleib des ATSV nur noch Eberts Zukunft selbst in der Schwebe.