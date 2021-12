Nach furioser Schlussrunde: Kühn feiert seinen ersten Weltcup-Sieg

Johannes Kühn hat den deutschen Biathleten beim Sprint in Hochfilzen überraschend den ersten Sieg des Olympia-Winters beschert.

Schnell in der Spur: Johannes Kühn AFP via Getty Images

Der 30-Jährige aus Reit im Winkl setzte sich am Freitag im Sprintrennen von Hochfilzen vor dem Schweden Martin Ponsiluoma durch. Über die zehn Kilometer musste Kühn einmal in die Strafrunde und lag am Ende in 26:05,00 Minuten 14,3 Sekunden vor dem ebenfalls einen Fehler schießenden Schweden. Der fehlerfrei gebliebene Anton Smolski aus Belarus wurde beim Hochfilzen-Auftakt Dritter (+ 20,5 Sekunden).

"Mit dem Schießen war ich zufrieden, das Laufen war auch gut. Für mich habe ich ein gutes Rennen gemacht und bin zufrieden", sagte Kühn in einer ersten Reaktion bei der ARD. "Ich habe mich ganz gut verkauft und es mir ein bisschen besser eingeteilt als letzte Woche, dann macht die Schlussrunde auch mehr Spaß", meinte er. Kühn lief am Freitag eine phänomenale Schlussrunde, hatte sich seinen ersten Karrieresieg mit der besten Laufzeit in der Loipe verdient.

Bei Weltcup in Östersund hatte Kühn mit den Plätzen zwölf und 14 in Sprint und Verfolgung die Olympia-Norm bereits geknackt. Zuletzt stand der frühere Junioren-Weltmeister aus Bayern im Januar 2020 als Sprint-Dritter in Oberhof auf dem Podium.

Damit geht Kühn auch mit einem angenehmen Vorsprung in den Verfolger am Samstag (12.15 Uhr). Routinier Benedikt Doll rettete sich nach vier Strafrunden (+1:55,1 Minuten) als 60. geradeso ins Jagdrennen. Philipp Nawrath (2/+39,8) überzeugte mit Rang acht und der sechstschnellsten Laufzeit.

Den bislang letzten Weltcup-Sieg der deutschen Biathleten hatte der zurückgetretene Arnd Peiffer im Dezember 2020 ebenfalls in Hochfilzen im Massenstart geholt.

