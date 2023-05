Nach fünf Treffern in Arnhem: Der VfL-Plan mit Bialek

Ein echter Knipser hat dem VfL Wolfsburg in dieser Saison gefehlt, Yannick Gerhardt und Jonas Wind waren mit sechs Treffern die erfolgreichsten Schützen. Nur fünf Tore erzielte Bartosz Bialek auf seiner Leihstation bei Vitesse Arnhem - zu wenig, um beim VfL künftig wieder zu einer Alternative zu werden.

Wenn Wolfsburgs Geschäftsführer Marcel Schäfer zuletzt über die Stürmer des VfL Wolfsburg in der kommenden Saison sprach, dann erwähnte er mit Lukas Nmecha und Jonas Wind die potenziellen Hochkaräter für die Rolle der Nummer neun, zudem mit dem 18-jährigen Dzenan Pejcinovic, der am letzten Spieltag gegen Hertha BSC (1:2) sein Bundesligadebüt feierte, ein hochveranlagtes Talent. Nicht die Rede war von Bartosz Bialek, der in dieser Saison an Vitesse Arnhem verliehen war - und auch in der neuen Spielzeit andernorts auf Torejagd gehen soll.

Das gelang dem jungen Polen, der 2021 von Zaglebie Lubin zum VfL gewechselt war und in 36 Spielen zwei Tore erzielte, in den Niederlanden mit überschaubarem Erfolg. Fünf Treffer erzielte der 21-Jährige, der in seiner Wolfsburger Zeit von einem Kreuzbandriss zurückgeworfen worden war, in 25 Eredivisie-Spielen, 18-mal stand er dabei in der Startelf. Für den VfL hat sich Bialek nicht so wie erhofft in den Vordergrund gespielt.

Auch Anfragen aus Deutschland soll es für Bialek geben

Deswegen wird darüber nachgedacht, dem Stürmer erneut anderswo die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln. Entweder über eine erneute Leihe - dann müsste Bialek seinen 2024 auslaufenden Vertrag in Wolfsburg verlängern - oder über einen endgültigen Transfer. An Interessenten für den polnischen U-21-Nationalspieler (zehn Einsätze, vier Tore) mangelt es jedenfalls nicht, auch aus Deutschland soll es Anfragen geben.

Im vergangenen Sommer hatte VfL-Trainer Niko Kovac anfangs darauf bestanden, Bialek nicht ziehen zu lassen, schließlich lenkte er doch ein. Und ließ Bialek, der nur geringe Aussichten auf Einsatzzeiten gehabt hätte, wichtige Erfahrungen in den Niederlanden sammeln. Mit einem ordentlichen Abschluss: Am drittletzten Spieltag gelang dem Stürmer beim 2:0 gegen Cambuur sein erster Doppelpack im Vitesse-Trikot, am Ende belegte er mit Arnhem Platz 10.