Nach fünf Jahren Wartezeit: Selkes einfaches Erfolgsrezept

Matchwinner Davie Selke brachte das Erfolgsrezept für den Derbysieg des 1. FC Köln in Leverkusen auf den Punkt. Bei Bayer 04 vermisste Sportdirektor Simon Rolfes gleich mehrere Attribute.

Fast sah es so aus, als wollten sie das ungeliebte Leverkusen gar nicht mehr verlassen. Noch lange nach dem Schlusspfiff verharrten die Kölner Fans im Gästeblock der BayArena, feierten ihr Team nach einer Leistung, deren Hauptzutat die Leidenschaft war, die Intensität, die schlichte Weigerung, innezuhalten, auch nur einen Lauf abzubrechen. So sammelten sie knapp 128 Kilometer an diesem Abend in der BayArena und belohnten sich mit drei Punkten.

Doch diese Sekundär-Tugenden waren nur das eine. Das andere war die lang ersehnte Effizienz. Oder wie Matchwinner Davie Selke sagte: "Die Dinger sind rein gegangen. Das war der Unterschied." Den zu dokumentieren, blieb ihnen in den vergangenen Spielen verwehrt. In Leverkusen klappte es plötzlich. Flanke Kainz, Kopfball Selke - 1:0. Flanke Thielmann, Schuss Selke - 2:0. "Die Jungs haben mich überragend bedient", lobte Selke die Kollegen nach dem 2:1-Erfolg "gegen einen Gegner von extrem hoher Qualität."

Dieser Gegner schaute reichlich bedröppelt aus der Wäsche. Die erste Pleite nach 14 Spielen ohne Niederlage in den Tagen vor dem Euro-League-Halbfinale bei der AS Rom kam unerwartet. "Bitterer geht es nicht, als wenn solch eine Serie im Derby gegen Köln in der BayArena reißt", sagte der völlig frustrierte Robert Andrich, der sich über "einfach Gegentore" ärgerte. Nun wolle man besprechen, was passiert ist und "dann freuen wir uns auf Rom."

Zu viel Hektik, zu wenig Kontrolle, zu unsauber im Herausarbeiten von Chancen - Geschäftsführer Simon Rolfes brachte es auf den Punkt: "Es war einfach keine gute Leistung. Es lag an uns, dass wir dieses Spiel verloren haben. An keinem anderen." Auch Rolfes war bemüht, den "Fokus direkt auf Rom zu lenken. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen, auch in Rom erwartet uns hitzige Stimmung. Sechs Tage Zeit haben die Leverkusener nun, sich auf die Partie in der italienischen Kapitale vorzubereiten. Dort wird das gefragt sein, was Trainer Xabi Alonso am Freitag vermisste: "Kontrolle, weniger Bälle verlieren, mehr Stabilität."

Die hatten die Kölner in Leverkusen gezeigt. "Dieser Erfolg hat uns tabellarisch geholfen und den Fans emotional", freute sich Davie Selke, "wir sind alle Derbysieger heute!" Seinen letzten Doppelpack hatte er für die Berliner Hertha im Jahr 2018 gemacht - ausgerechnet gegen den FC. "Jetzt bin ich froh, für diesen Verein spielen zu dürfen. Ich habe schon ein paarmal betont, wie wohl ich mich hier fühle. Ich bin super empfangen worden, von den Jungs, vom Trainerteam. Ich bekomme hier brutal viel Vertrauen. Ich genieße es, hier zu sein, bin happy und stolz."