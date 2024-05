Nach fünf Jahren: Kapitän Bleck verlässt Absteiger Crailsheim

Als Vorletzter stiegen die Hakro Merlins Crailsheim am Ende der vergangenen Saison aus der Basketball-Bundesliga ab. Nun geht mit Kapitän Fabian Bleck auch ein langjähriges Gesicht der Hohenloher von Bord.

Während für die BBL-Topteams die Play-offs noch in vollem Gange sind, tut sich bei den Mannschaften, die eine Qualifikation für die Endrunde verpasst hatten, bereits einiges hinter den Kulissen. So auch bei Absteiger Crailsheim, der nun bekanntgab, dass der langjährige Kapitän Fabian Bleck den Verein zur neuen Saison verlässt. Die Merlins waren nach einer Niederlage gegen Euroleague-Starter Alba Berlin am letzten Spieltag nach sechs Jahren aus der BBL abgestiegen.

Dasselbe Schicksal ereilte Bleck bereits im Jahr 2019, als er mit den Eisbären Bremerhaven aus der Bundesliga abstieg - da ebenjene Crailsheimer sich als Aufsteiger mit einem spektakulären Sieg in Würzburg am letzten Spieltag noch retten konnten und die Eisbären in die Pro A schickten. Bleck wechselte nach dem Abstieg nach Hohenlohe und erreichte in 196 Spielen mit den Merlins zweimal das internationale Geschäft und wurde Vizepokalsieger.

Blecks neuer Verein noch unbekannt - Radosavljevic erhält neue Rolle

Sein Ex-Verein Bremerhaven spielt unterdessen bis heute in der zweiten Liga - Crailsheim hingegen könnte sich möglicherweise doch noch in der BBL halten. Der Grund: Mit Frankfurt wurde nur einem sportlichen Aufsteiger die BBL-Lizenz erteilt. Sollte es zu einem Wildcard-Verfahren kommen, dürften die Merlins dementsprechend gute Chancen haben - wenn sie sich die Teilnahme an der Bundesliga erkaufen wollen bzw. können.

In die neue Spielzeit gehen die Merlins jedoch ohne Bleck, was der sportliche Leiter Ingo Enskat bedauert: "Als Captain innerhalb der Mannschaft immer ein Vorbild, mit seiner soliden Spielweise auf dem Feld immer ein wichtiger Anker für seine Mitspieler. Dass Fabi nun eine neue Herausforderung sucht, wird eine Lücke in der Merlins-Familie hinterlassen, doch gleichzeitig wird unser Kapitän auch immer Teil unserer Familie bleiben."

Gut möglich, dass es Bleck nach 345-BBL-Spielen zu einem anderen Bundesligisten zieht - sein ehemaliger Teamkollege Bogdan Radosavljevic, der kurz vor Saisonbeginn überraschend seine Karriere beenden musste, wird unterdessen künftig als Teammanager der Merlins fungieren.