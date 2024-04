Nach Füchse-Wechsel: Kadetten finden Nachfolger für Herburger

Seit gestern ist der Abgang von Lukas Herburger von den Kadetten Schaffhausen bekannt. Bereits einen Tag später konnte der Schweizer Klub einen Neuzugang auf der Kreisläuferposition präsentieren.

Kassem Awad (dunkles Trikot) wechselt in die Schweiz. Sascha Klahn

Gestern verkündeten die Füchse Berlin und die Kadetten Schaffhausen, dass Lukas Herburger in der kommenden Saison zum Handball-Bundesligisten wechseln wird. Der Rechtshänder unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Füchsen, die mit diesem Transfer ihre Personalplanung für die kommende Saison abgeschlossen haben.

Kadetten schließen Lücke am Kreis

Die Lücke am Kreis, welche der Wechsel von Lukas Herburger nach Berlin hinterlässt, schließen die Kadetten Schaffhausen mit dem schwedischen Kreisläufer Kassem Awad. Er spielte fünf Jahre für den schwedischen Club HK Malmö, ehe er für zwei Jahre zum norwegischen Spitzenverein Elverum wechselte, mit welchem er Champions League Erfahrung sammeln konnte.

Kadetten Schaffhasusen: Awad ist "ideale Ergänzung"

"Ich bin sehr glücklich, zu den Kadetten zu wechseln. Es ist ein Club mit höchsten Ansprüchen, welcher immer um die Meisterschaft und in den europäischen Wettbewerben spielt. Ich freue mich darauf, dem Club und dem Team in Zukunft helfen zu können, die gemeinsamen Ziele zu erreichen", so Kassem Awad zu seinem Wechsel.

"Kassem Awad hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er den Ansprüchen der Kadetten gerecht werden kann", erklärt Kadetten-Präsident Giorgio Behr. "Wir sind überzeugt davon, dass er die ideale Ergänzung zu Lucas Meister sein wird. Zwei Kreisläufer zu haben, welche Innenblock und Angriff auf Topniveau spielen können, wird unserem Trainer die Möglichkeit eröffnen, noch schneller und mit noch weniger Wechseln spielen zu können."