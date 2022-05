Nach frühem Schrecken: Colorado wird der Favoritenrolle wieder gerecht

Die Colorado Avalanche sind in den NHL-Play-offs gegen die St. Louis Blues wieder in Führung gegangen.

Enges Duell: Robert Thomas (li.) von den St. Louis Blues gegen Colorados Bowen Byram. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Die 1:4-Heimpleite - die erste Play-off-Niederlage im sechsten Spiel - hatte Colorado schnell verarbeitet, gewann bei den Blues Spiel 3 am Samstag (Ortszeit) ohne den deutschen Eishockey-Profi Nico Sturm mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) und führt damit in der Serie mit 2:1.

Die Partie begann für die Gäste unglücklich. Erst verletzte sich Stürmer Ivan Barbashev und musste raus, dann gingen die Blues in Führung. Doch Colorado drehte die Partie. Logan O'Connor, Nadzem Kadri und Artturi Lehkonen stellten bis zur 38. Minute auf 3:1. St. Louis meldete sich noch im zweiten Drittel durch Ryan O'Reilly mit dem 2:3 zurück, doch Gabriel Landeskog (58.) ins leere Tor und der Finne Lehkonen mit seinem zweiten Treffer machten den Sieg der Avalanche perfekt.

Sturm verfolgte das Spiel nur von der Tribüne; es war das erste Spiel, das der deutsche NHL-Profi in diesen Play-offs verpasste. Spiel vier findet am Montag wieder in St. Louis statt.