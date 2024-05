Nach frühem Playoff-Aus: Lakers entlassen Ham

Die Los Angeles Lakers haben sich wie erwartet von Darvin Ham getrennt. Der Head Coach konnte die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.

"Wir wissen Darvins Einsatz für die Lakers sehr zu schätzen und würdigen die vielen Erfolge, die er in den vergangenen zwei Spielzeiten erzielt hat, darunter den bemerkenswerten Lauf ins Finale der Western Conference im vergangenen Jahr", ließ sich Rob Pelinka, General Manager der Lakers, auf der Lakers-Website zitieren. "Wir alle möchten Darvin für sein Engagement und seine positive Einstellung danken. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber sie ist die beste Lösung, die wir nach einer umfassenden Analyse der Saison getroffen haben.

Ham war für das Abschneiden der Lakers in den vergangenen beiden Spielzeiten aber auch heftig kritisiert worden. Immerhin stand er in seiner ersten Spielzeit mit seinem Team noch in den Conference Finals, schied jedoch gegen den späteren Meister Denver Nuggets aus - das wiederum per Sweep.

Kritik auch von Magic Johnson

In der aktuellen Saison schaffte er mit dem 17-maligen Champion lediglich Platz sieben in der Western Conference, wurde dabei von Klub-Legenden wie Magic Johnson auch wegen zu viel Load Management, also das bewusste Schonen der eigenen Starspieler, kritisiert. Für Johnson sei das der Grund gewesen, warum man nur Siebter geworden war - um dann in den Playoffs nach überstandenem Play-in-Turnier umgehend gegen Titelverteidiger Denver auszuscheiden (1:4).

Der 50-jährige Ham geht mit einer Bilanz von 90-74 in der Regular Season sowie neun Siegen bei zwölf Niederlagen in den Playoffs. 2022 hatte er in L.A. seine erste Cheftrainerstelle angetreten, nachdem er im Jahr zuvor als Assistant Coach mit dem Milwaukee Bucks Meister geworden war. Sein damaliger Head Coach Mike Budenholzer gilt als einer der Kandidaten auf die nun offene Trainerstelle bei den Lakers. In seiner aktiven Zeit gehörte der einst sprungstarke Ham 2004 zum Meisterkader der Detroit Pistons.