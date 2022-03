Nach Freiburgs "Willenssieg": Alle träumen außer Streich

Zum zweiten Mal in der Klubgeschichte steht der SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals. Trainer Christian Streich erinnert sich an seine Erfolge mit der A-Jugend, überlässt die Träumereien aber lieber Fans und Spielern.

Nachdem Christian Streich Interviews für das Fernsehen gegeben hatte, joggte er noch einmal quer über den Rasen des Bochumer Ruhrstadions. Von den Heimfans war da schon längst niemand mehr da, aber die mitgereisten Freiburger sangen unermüdlich "Christian Streich, du bist der beste Mann" in den Nachhimmel über dem Ruhrgebiet.

"Ich bin nur rüber gerannt, weil sie meinen Namen gerufen haben. Ich wollte nicht unhöflich sein, so bin ich erzogen", beschrieb Freiburgs Cheftrainer einen der eher seltenen Auftritte vor den eigenen Fans. Am Mittwochabend aber musste es sein, denn nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung steht der SC Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals. So weit stießen die Breisgauer zuvor erst einmal vor: 2012/13 war aber gegen den VfB Stuttgart (1:2) Endstation.

Streich und Günter feierten in Berlin schon dreimal

Auch damals schon hieß der SC-Trainer Christian Streich, der heutige Kapitän Christian Günter saß als junger Spieler bereits auf der Bank. Nun ist das Duo nur noch eine Begegnung vom Endspiel entfernt, das beide bereits mit der A-Jugend erlebten. "Es war toll damals. Ich weiß alles noch, das ist großartig, ein deutsches Endspiel in Berlin bestreiten zu dürfen", erinnerte sich Streich. 2011 triumphierten er und Günter mit der U19 gegen Rostock, 2006 (gegen Karlsruhe) und 2009 (gegen Dortmund) krönte sich der damalige Jugendcoach Streich ebenfalls in der Hauptstadt. "Wenn man nur noch ein Spiel bis Berlin vor der Brust hat, kann man nicht sagen: Damit bin ich zufrieden", betonte Günter und der eingewechselte Roland Sallai, Schütze des entscheidenden Tores in der 120. Minute, stellte klar: "Wir wollen nach Berlin ins Finale. Das ist unser Ziel."

Sportlich ist es großartig. In der Meisterschaft haben wir so viele Punkte, dass wir keine Sorgen haben. So kann es weitergehen. Christian Streich

Unter dem Bochumer Flutlicht half auch ein individueller Fehler von VfL-Verteidiger Maxim Leitsch zur Entscheidung. Denn die Gastgeber wehrten sich nach Kräften, die Gäste taten sich lange schwer. Jeder SC-Profi habe aber "dagegengehalten. Das war ein purer Willenssieg", lobte Günter. Vor allem sein Nebenmann, Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, ragte mal wieder heraus (kicker-Note 1,5). Der 22-Jährige räumte in der Defensive ab und sorgte mit Vorstößen immer wieder für große Raumgewinne. Ein Garant für den Sieg. "Das bedeutet mir sehr viel", sagte Streich über das Ergebnis zufrieden und schwärmte über die immer besser verlaufende Saison 2021/22: "Sportlich ist es großartig. In der Meisterschaft haben wir so viele Punkte, dass wir keine Sorgen haben. So kann es weitergehen."

Bei RB Leipzig am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! Bei kicker) kann der Sport-Club den nächsten Schritt im Kampf um den Einzug in einen internationalen Wettbewerb machen, am Sonntagabend wird dann der Halbfinal-Gegner ausgelost. "Ein Heimspiel wäre schön, das hätten unsere Fans verdient", sagt Günter. Im Pokal mussten er und seine Kollegen bislang viermal auswärts ran.

Was die Fans können - und Streich nicht

Einen bevorzugten Gegner hat zumindest Trainer Streich nicht und die Fantasien vom Pokalsieg überlässt er ohnehin lieber anderen. "Ich sollte nicht so viel träumen, sondern anständig arbeiten", sagte der 56-Jährige und fügte hinzu: "Fans können träumen, deswegen sind sie Fans. Ich mache meinen Job als Trainer." Und dazu gehört dann manchmal eben auch der Gang in die Kurve.