Nach Fehlstart: SCP-Präsident Sagel "auf alle Entwicklungen vorbereitet"

Nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen steht der SC Paderborn früh unter Druck. Auch Präsident Thomas Sagel ist unzufrieden - fordert aber erst mal Geduld.

Auch wenn die Tabelle nach fünf Spieltagen noch wenig aussagekräftig ist: Der SC Paderborn, im Vorjahr Sechster, hat sich als 16. in die Länderspielpause verabschiedet. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen hat die Mannschaft von Lukas Kwasniok einen Fehlstart hingelegt, der beim Anhang frühzeitig für Unmut sorgt.

"Ich kann die Ungeduld und auch die Kritik unserer Fans gut verstehen", sagt Präsident Thomas Sagel in einem Interview auf der Klubwebsite. "Natürlich können wir mit dem Status Quo nicht zufrieden sein. Wir sind nach einer sehr guten Vorbereitung denkbar schlecht aus den Startlöchern gekommen."

zum Thema Verfahren gegen Paderborn-Coach Kwasniok eingestellt

Zuletzt hatten auch bei der 1:2-Niederlage in Kiel Kwasnioks Maßnahmen nur bedingt gegriffen. "Wir schaffen es nicht, als Team und auch individuell mit Rückschlägen umzugehen, und lassen uns zu schnell verunsichern", haderte der 42-Jährige hinterher. Und auch Sagel findet: "Unseren Aktionen fehlt derzeit manchmal die Überzeugung. Wir sind vor den beiden Toren momentan längst nicht mehr mit dem gleichen Selbstbewusstsein unterwegs wie noch im vergangenen Jahr. Es fehlt im Augenblick gerade das, was wir schon so oft als die Paderborner Fußball-Mentalität bezeichnet haben."

Sagel will Verantwortung "mit aller Konsequenz wahrnehmen"

Noch spricht das Kluboberhaupt angesichts des personellen Umbruchs im Sommer von einem "Findungsprozess" und davon, "Ruhe und Geduld zu bewahren sowie die Situation gemeinsam zu stabilisieren". Gleichzeitig betont Sagel, dass man in Präsidium und Aufsichtsrat die Verantwortung "mit aller Konsequenz wahrnehmen" werde. "Wir werden die Entwicklung jederzeit kritisch verfolgen und auf alle Entwicklungen vorbereitet sein."

Heißt auch: Kwasniok und sein Team sollten möglichst bald den Turnaround schaffen. Die nächsten drei Gegner heißen SV Wehen Wiesbaden (H, 15.9.), 1. FC Magdeburg (A, 22.9.) und FC Schalke 04 (H, 29.9.).