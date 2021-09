Nach Fehlstart: Ole Werner tritt als Trainer von Holstein Kiel zurück

Ole Werner ist nicht mehr Trainer von Holstein Kiel. Wie der Zweitligist am Montagabend bekanntgab, ist der 33-Jährige zurückgetreten.

Nur einen Sieg in den ersten sieben Saisonspielen konnte Holstein Kiel bislang verbuchen (3:0 bei Schlusslicht Aue). Zuletzt setzte es eine herbe 0:3-Pleite gegen Hannover 96 - die nun Konsequenzen hat. Die Störche müssen einen neuen Trainer suchen, Werner legt sein Amt nieder. "Ich habe nach reiflichen Überlegungen für mich entschieden, nicht mehr Cheftrainer der KSV Holstein zu sein", wird er in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Mir fällt dieser Schritt nach über 15 Jahren im Verein sehr schwer und ich halte ihn, nach reiflichen Überlegungen, dennoch für den richtigen und für den Verein notwendigen."

Bundesliga-Aufstieg im Sommer knapp verpasst

Werner war im September 2019 zunächst vom Coach der zweiten Mannschaft zum Interimstrainer des Profi-Teams ernannt worden und wurde später zur Dauerlösung. Um ein Haar hätte er die Fördestädter in der vergangenen Saison sogar in die Bundesliga geführt. Nachdem die KSV aber unter anderem durch mehrere Corona-Fälle, damit verbundene Quarantänemaßnahmen und Spielplanverschiebungen doch noch in Straucheln geriet und am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz abgerutscht war, verpasste sie in den zwei Entscheidungsspielen gegen den 1. FC Köln den Sprung ins Oberhaus (1:0, 1:5).

Leider konnten wir ihn nicht umstimmen. Uwe Stöver über Ole Werners Rücktritt

"Die nach der turbulenten und anspruchsvollen letzten Saison vereinbarten neuen Reize haben leider bis zum heutigen Tag nicht den erhofften, nachhaltigen Effekt gehabt", blickt Werner zurück.

Die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver hatten in den vergangenen zwei Tagen nach eigener Aussage noch versucht, den Trainer zum Weitermachen zu bewegen, aber: "Leider konnten wir ihn nicht umstimmen. Nun gilt es, mit der nötigen Ruhe und mit Bedacht eine für den Verein zukunftsfähige Lösung zu finden", sagte Stöver.

Bis auf Weiteres werde Co-Trainer Dirk Bremser das Training leiten. Die KSV tritt am kommenden Samstag beim SC Paderborn an.