Nach Fehlstart: Kiel justiert mit Holtby nach

Holstein Kiel hat auf den Fehlstart reagiert und mit Lewis Holtby einen Neuzugang mit Bundesligaerfahrung an Land gezogen.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der nach seinem Vertragsende bei den Blackburn Rovers ohne Arbeitgeber war, setzte bei dem Zweitligisten am Dienstag nach dem bestandenen Medizincheck seine Unterschrift unter ein bis Juni 2023 datiertes Arbeitspapier. Holtby könnte bereits am kommenden Wochenende im Gastspiel der Störche am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sein Debüt feiern.

Holtby soll für mehr "Struktur und Ordnung" sorgen

Damit hat die KSV Holstein auf den missratenen Saisonstart reagiert. Kiel, das in der vergangenen Saison den Aufstieg erst in der Relegation gegen den 1. FC Köln verpasst hatte, rangiert nach drei Spielen punkt- und torlos auf dem letzten Tabellenrang. "Mit Lewis Holtby konnten wir einen international erfahrenen Mann für die Achter-/Zehner-Position verpflichten“, wird KSV-Geschäftsführer Sport Uwe Stöver auf der Klub-Website zitiert. Holtby solle "schnell Verantwortung übernehmen" und dem Team auf dem Platz "mehr Struktur und Ordnung verleihen."

"Ich wollte unbedingt nach Deutschland zurückkehren“, sagte Holtby. "Die 2. Liga ist wahnsinnig attraktiv. Es sind unheimlich viele Teams aus dem Norden dabei, da wird es viele Derbys geben." Er wird im Team von Trainer Ole Werner mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Holtby schaffte seinen Durchbruch als Profi bei Alemannia Aachen, weitere Stationen in Deutschland waren Schalke 04, Bochum und Mainz. Von 2013 bis 2014 spielte er in England für Tottenham und Fulham, ehe er nach Deutschland zum Hamburger SV zurückkehrte. Trotz des Abstiegs 2018 verlängerte er seinen Vertrag beim HSV, verlor aber seinen Status als Stammkraft und verabschiedete sich deshalb am Saisonende Richtung Blackburn. Zwischen 2010 und 2012 kam er zu drei Einsätzen in der deutschen Nationalamnnschaft.