Nach Fehlstart: Djokovic steht im Viertelfinale - Sakkari siegt um 2.14 Uhr

Topfavorit Novak Djokovic hat bei den US Open das Viertelfinale erreicht. Der serbische Weltranglisten-Erste gewann nach einigen Startschwierigkeiten am Ende doch noch glatt.

Mit 1:6, 6:3, 6:2, 6:2 gewann der "Djoker" und hatte dabei nur am Anfang ein paar Probleme mit dem 20 Jahre alten US-Boy. Djokovic, der in New York seinen 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier anstrebt, bekommt es jetzt mit Matteo Berrettini zu tun. Der Italiener hatte sich zuvor mit 6:4, 3:6, 6:3, 6:2 gegen den Kölner Qualifikanten Oscar Otte durchgesetzt.

Holt Djokovic in New York den Titel, hat er alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Tennis-Jahr gewonnen. Das schaffte zuletzt der legendäre Australier Rod Laver 1969.

Bencic marschiert

Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz macht derweil bei den Frauen weiter Eindruck. Die 24-Jährige besiegte am Montag die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen 7:6 (14:12), 6:3 und zog nach 2014 und 2019 zum dritten Mal in New York ins Viertelfinale ein. Vor zwei Jahren schaffte sie ihr bestes Resultat mit einer Halbfinalteilnahme.

Bencic hat in diesem Jahr in Flushing Meadows noch keinen Satz abgegeben. Gegen Swiatek war es im ersten Durchgang sehr eng, doch die Weltranglisten-Zwölfte behielt die Nerven und agierte dann im zweiten Durchgang überlegen. Bencic trifft nun auf die erst 18 Jahre alte britische Qualifikantin Emma Raducanu, die weiter für Aufsehen sorgt.

Sakkari gewinnt um 2.14 Uhr

Raducanu ließ der US-Amerikanerin Shelby Rogers bei ihrem 6:2, 6:1-Erfolg nicht den Hauch einer Chance und ist erst die dritte Qualifikantin, die seit Einführung des Profitennis 1968 ins Viertelfinale vorgestoßen ist. "Ich fühle mich sehr selbstbewusst und bin glücklich, wie ich hier in den Staaten auftrete", sagte Raducanu: "Ich habe das Gefühl, dass ich mit jedem Match besser werde."

Im Abendspiel scheiterte die angeschlagene Kanadierin Bianca Andreescu an der Griechin Maria Sakkari. Andreescu, Titelträgerin von 2019, unterlag der French-Open-Halbfinalistin nach fast dreieinhalb Stunden mit 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 3:6. Sakkari verwandelte um 2.14 Uhr Ortszeit den vierten Matchball und trifft nun auf die frühere Weltranglistenerste Karolina Pliskova aus Tschechien. Andreescu plagten im dritten Satz große Probleme am linken Oberschenkel.