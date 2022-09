Nach Fehler beim Litauen-Spiel: EM-Aus für Basketball-Referees

Der Basketball-Weltverband FIBA hat schwerwiegende Fehler der eigenen Referees in der seit Donnerstag beendeten EM-Vorrunde eingestanden.

Konkret ging es um Vorfälle in den Spielen Litauen gegen Deutschland in Köln sowie Georgien gegen die Türkei in Tiflis. Beim Deutschland-Spiel, dass das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mit 109:107 nach zwei Verlängerungen gewann, wurde ein Freiwurf der Litauer nach einem technischen Foul vergessen. Diese drei Referees sollen im weiteren Turnierverlauf nicht mehr zum Einsatz kommen, hieß es am Freitag von der FIBA.

Beim Spiel Georgien gegen die Türkei, das ebenfalls erst nach zwei Verlängerungen zugunsten von Gastgeber Georgien entschieden wurde, waren 22 Sekunden von der Uhr gelaufen, obwohl das Spiel unterbrochen war.

Hierbei habe es sich um ein technisches Problem gehandelt, weil ein Spieler den entsprechenden Sensor auf der Uhr des Schiedsrichter berührt habe.

Die folgenden Proteste von Litauen und der Türkei blieben erfolglos.