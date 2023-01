Nach FCK-Abschied: Tretter übernimmt Wormatia Worms

Der neue Trainer von Wormatia Worms steht fest: Peter Tretter, zuletzt noch im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern aktiv, übernimmt den Regionalligisten mit sofortiger Wirkung. Und das, obwohl er mit dem Verein nicht nur gute Erfahrungen gemacht hat.

Die Wormser sprechen von einer "Wunschlösung" für ihre vakante Trainerposition. Mit Peter Tretter setze man auf Erfahrung im Regionalliga-Abstiegskampf und im Umgang mit jungen Spielern. Für die gefundene Lösung habe sich die Geduld im Findungsprozess gelohnt. "Wir haben uns bewusst Zeit genommen, weil wir der Erfüllung unseres

Anforderungsprofils eine höhere Priorität eingeräumt haben als dem Abschluss-Tempo", so Sportvorstand Ibrahim Kurt. "Peter Tretter war von Anfang an ein Wunschkandidat, und es war uns deshalb die Zeit und viele ausgiebige Gespräch wert, um ihn zu überzeugen und aus Kaiserslautern loszueisen."

Das gelang: Am Montag gab der Zweitligist die Vertragsauflösung mit dem 56-Jährigen bekannt, der mit dem 1. FC Kaiserslautern II auf Rang eins der Tabelle der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd überwintert.

Tretter war als langjähriger Trainer des FK Pirmasens, stand dort von 2011 bis 2019 an der Seitenlinie. Anschließend wurde er Jugendleiter, übernahm wenig später beim 1.FC Kaiserslautern wieder einen Trainerposten. Dort ist er seit September 2021 für die U 21 verantwortlich. "Eigentlich wollte ich mit meiner Mannschaft in Kaiserslautern diese Saison beenden, was ich angefangen habe", so Tretter, der sich nach einer ersten Absage und Bedenkzeit schließlich doch für die Wormatia entschied. Ausschlaggebend sei für ihn die Perspektive über das Saisonende hinaus gewesen.

Keine Rolle habe dagegen ein Vorfall aus dem Jahr 2018 gespielt, als er als Gästetrainer von einem Wormser Fan attackiert wurde. "Das hat mich damals ein paar Wochen beschäftigt, auch weil ich in der Situation eher Zufallsopfer war und noch nie mit jemandem Ärger hatte. Aber die Verantwortlichen und auch der Fan hatten sich entschuldigt, deshalb ist das schon lange kein Thema mehr."