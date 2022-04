Nach fast vier Monaten: Davies zurück im Bayern-Kader

Nach fast vier Monaten Zwangspause steht Alphonso Davies vor dem Comeback beim FC Bayern.

Wie Trainer Julian Nagelsmann am Tag vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale beim FC Villarreal bestätigte, wird Davies am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals seit seiner Entzündung des Herzmuskels wieder zum Kader gehören.

Sogar einen Startelfeinsatz stellte Nagelsmann in Aussicht: "Grundsätzlich habe ich schon die Idee, ihn beginnen zu lassen." Die Entscheidung werde am Mittwoch fallen.

Das bislang letzte seiner 22 Pflichtspiele in dieser Saison hatte der linke Außenbahnspieler am 17. Dezember in der Bundesliga beim 4:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg bestritten, ehe ihn Anfang Januar das Coronavirus erwischte, gefolgt von Herzproblemen. Zuletzt war Davies vollständig ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Nun steht sein Comeback bevor - in einer Woche, die bereits ein Highlight für Davies bereithielt: Als erster Kanadier wurde der 21-Jährige zum "Spieler des Jahres" der CONCACAF gewählt, also des Kontinentalverbands für Nord- und Mittelamerika/Karibik. Kanada hat sich erstmals seit 1986 für eine WM qualifiziert.