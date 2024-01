Nach Fast-Spielabbruch: Bochum verschärft "Spielregeln" für Gäste-Fans

Nach dem Beinahe-Abbruch des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart zieht der Revierclub nun Konsequenzen.

Beim 1:0 gegen den VfB hatte die Halbzeit nicht 15 Minuten gedauert, sondern eine ganze Stunde. Der Grund: Aufgehängte Fahnen hatten Fluchtwege versperrt. Die Bochumer übten anschließend Kritik an den Gästefans, zogen nun aber auch eigene Konsequenzen, wohl auch in dem Wissen, dass es bereits Ende September beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) einen ähnlichen Fall gegeben hatte. Damals wurde die Begegnung mit etwa zehnminütiger Verspätung angepfiffen.

Wie die Bochumer mitteilten, wolle man in Zukunft vor allem in drei Punkten nachschärfen: Informationen für Fans sollen besser werden, zugleich wird aber auch der Ordnungsdienst verstärkt sowie die Präsenz an Ansprechpartnern beim Klub erhöht werden. Gästefans werden Flyer erhalten, "in denen die 'Spielregeln' noch einmal erläutert werden", auch sollen sie in Zukunft bildliche Darstellungen erhalten, auf denen zu erkennen sei wird, wie und wo Zaunfahnen aufgehängt werden können, auch wird es zeitliche Vorgaben dafür geben.

Der VfL betonte in seiner Mitteilung, dass man Zaunfahnen keineswegs verhindern wolle, schließlich seien diese "Ausdruck einer bunten und lebendigen Fankultur" und gehören "ausdrücklich dazu". Man verwies zugleich aber auch auf "dafür geltende Spielregeln" und forderte, dass diese "von allen eingehalten und umgesetzt werden" müssten.

Es nicht der VfL ist, der einen möglichen Spielabbruch provozieren will. Mitteilung des VfL Bochum

Der VfL betonte, dass ihm im Sommer 2023 von behördlicher Seite mitgeteilt worden war, "dass es nahezu bei jedem Heimspiel" Verstöße gegen das "Freihalten von Rettungswegen gegeben" habe und man aufgefordert worden war, "dafür Sorge zu tragen, dass dieser Mangel behoben wird". Daraufhin seien "die Regeln für das Anbringen von Zaunfahnen klar definiert und den Gastvereinen und Fangruppierungen weit im Vorfeld der Spiele mitgeteilt" worden.

Podcast Fabian Reese - Warum verbeugst du dich nach deinen Toren? Fabian Reese, Fanliebling von Hertha BSC, hat uns in sein Esszimmer eingeladen und wir lernen einen ganz außergewöhnlichen Fußballer kennen. Mit viel Tiefgang sprechen wir über den Mehrwert, den er mit seiner Stimme für die Gesellschaft schaffen will und darüber, wie es ist ein Vorbild zu sein. alle Folgen

Dennoch kam es dem VfL zufolge immer wieder dazu, dass die Regeln nicht eingehalten wurden. "Einige Fangruppierungen leiten aus Ausnahmeregelungen der Vergangenheit ein Gewohnheitsrecht für die Gegenwart ab und setzen sich damit bewusst über die Regeln und die geltende Verordnung für das Anbringen von Zaunfahnen hinweg", schreibt der VfL und betont: "Daher wehrt sich der VfL Bochum 1848 auch entschieden gegen den Vorwurf, Fankultur zu verhindern oder nicht mehr zuzulassen, da es nicht der VfL ist, der einen möglichen Spielabbruch herbeiführen bzw. provozieren will."