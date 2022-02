Nach fast elf Monaten: Kämna feiert ersten Sieg

Lennard Kämna hat am Sonntag nach fast elf Monaten seinen ersten Sieg geholt. Der 25-Jährige gewann am Sonntag die letzte Etappe der diesjährigen Ruta del Sol.

"Perfekter Start in die Saison nach meiner Pause im letzten Jahr, jetzt freue ich mich auf die nächsten Rennen", sagte Kämna. Der Norddeutsche, 2020 noch Etappensieger bei der Tour de France, hatte erst Anfang Februar nach neunmonatiger Rennpause sein Comeback gegeben. Bei seiner Auszeit waren neben körperlichen auch mentale Probleme dazugekommen.

Auf der 5. und letzten Etappe standen in Andalusien 146,6 Kilometer zwischen Huesca und Chiclana de Segura an. Bereits zu Beginn des Rennens waren zwei Anstiege der 2. Kategorie zu erklimmen, der Schlussanstieg gehörte in die 3. Kategorie.

Gleich zu Beginn gehörte Kämna zu einer größeren Ausreißergruppe, die aber im Verlauf des Rennens wieder gestellt wurde. Nach einigen Attacken ging es dann geschlossen in den Schlussanstieg. In diesem bestimmte zunächst Bora-hansgrohe durch Emanuel Buchmann die Szenerie. Rund 3,5 Kilometer vor dem Ziel attackierte Kämna und gewann mit vier Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), dessen Landsmann Alessandro Covi (UEA Team) kam zehn Sekunden hinter Kämna ins Ziel.

In der Gesamtwertung wurde Kämna 29., sein Teamkollege Buchmann war als 15. bester deutscher Fahrer. Den Gesamtsieg holte sich der Niederländer Wout Poels (Bahrain-Victorious).