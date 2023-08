Nach Fast-Abbruch und Aufholjagd gegen Bayern II: Vilzing klettert durch Aubstadts Remis an Spitze

Die DJK Vilzing hat sich durch ein 3:2 an die Spitze der Regionalliga Bayern gesetzt, dabei wäre die Partie am Huthgarten nach einer Pyroattacke beinahe abgebrochen worden. Der TSV Aubstadt ließ in Bayreuth zwei Zähler liegen. Auch die Würzburger Kickers kamen beim Unterfranken-Derby nicht über ein Remis hinaus.

Club-Amateure gewinnen Mittelfranken-Duell

Kämpfende Ansbacher mussten sich im Mittelfranken-Duell verdient - wenn vielleicht auch ein Tor zu hoch - den Club-Amateuren geschlagen geben. Die Westmittelfranken schlugen aus ihren Drangphasen kein Kapital, kamen nur selten gefährlich vor das Nürnberger Tor. Der Zweitliga-Nachwuchs dagegen nutzte seine Möglichkeiten im richtigen Moment und sicherte sich so den erst zweiten Sieg der Spielzeit. Muteba stellte via Elfmeter in der 35. Minute die Weichen für die Club-U-23 auf Sieg. Auf der Gegenseite hatte Schelhorn die Riesenchance zum Ausgleich, Reichert parierte aber klasse (42.). Nach der Pause war Ansbach druckvoller, kam meist aber nur zu Abschlüssen aus der zweiten Reihe, die selten gefährlich wurden. In der 69. Minute fiel die Vorentscheidung durch Kania, der ein Zuspiel direkt in den Knick legte. Für den Schlusspunkt sorgte Gögce zwei Minuten vor dem Ende, der einen Konter erfolgreich zum 3:0-Endstand abschloss.

Bayern Amateure verschenken Sieg

Der FC Bayern München II kommt nicht auf die Füße. Bei der DJK Vilzing führte der Rekordmeister-Nachwuchs am Dienstagabend bereits mit 2:0, musste sich nach einer starken Willensleistung der Oberpfälzer aber noch mit 2:3 geschlagen geben. Nach einer Abtastphase zu Beginn sprach einiges für einen Sieg der Münchner. Segbe, der im Anschluss an einen Konter seinen Gegenspieler ausspielte und aus rund zwölf Metern einschob (18.), und Copado, der von rechts das linke Eck mit seinem Flachschuss erfolgreich anvisierte (20.), brachten die Gäste binnen 120 Sekunden mit 2:0 in Führung. Die kleinen Bayern hatten fortan ein deutliches Übergewicht, schafften es aber nicht für die Vorentscheidung zu sorgen. Vor der Pause wachte die Heimelf urplötzlich auf. Erst wurde Hoch im letzten Moment noch geblockt, ehe Jünger einen Freistoß sehenswert um die Mauer im Kasten von Hülsmann versenkte (45.).

Das 1:2 entfachte neuen Schwung bei den Gastgebern, die druckvoll aus der Kabine kamen und drei Minute nach Wiederbeginn durch einen Jünger-Kopfball ausglichen. Anschließend hüllte Rauch das Spielfeld ein, Chaoten im Gästeblock zündeten eine Rauchbombe, wodurch nun nicht nur der Münchner Erfolg auf der Kippe stand, sondern auch das Spiel. Vilzings Keeper Putz musste nach der Pyro-Attacke behandelt werden, konnte aber weitermachen. Schiedsrichter Schwarzmann beriet über einen Abbruch, setzte die Partie aber nach einer Beratungs-Unterbrechung doch fort. Schließlich drehte die Heimelf die Begegnung. Müller fackelte nach einer Flanke nicht lange und nahm diese erfolgreich volley - 3:2 (71.). In den Schlussminuten drückte die Seitz-Elf, aber die Huthgarten-Kicker standen defensiv stabil und brachten den bereits sechsten Saisonerfolg über die Zeit. Vilzing ist damit neuer Tabellenführer.

Remis beim Unterfranken-Derby

Würzburg und Aschaffenburg waren sich im Unterfranken-Duell über 90 Minuten ebenbürtig. Beide Mannschaften hatten Chancen auf den Sieg. Jedoch sollte hüben wie drüber nur einmal die Torsirene erklingen. Zaiser brachte die Gastgeber in der 11. Minute vom Punkt in Führung, nachdem sich Klement im Strafraum nur noch mit einem Foul zu helfen wusste. Danach gab es erstmal Leerlauf - bis zur Chance von Abiol, der nach einer Flanke am stark parierenden Grün scheiterte. Die zweite gefährliche Aktion des FWK war zugleich der Weckruf für die Gäste, die anschließend durch Kleiner, der frei vor Friedsam eiskalt abschloss, ausglichen (32.). Nach der Pause hatten beide ihre Gelegenheiten. Die dickste gehörte Hägele, der im Anschluss an eine Ecke in den Schlussminuten aber nur den Pfosten traf.

Lange ideenloses Bayreuth holt Punkt

Die SpVgg Bayreuth dümpelt weiter im Niemandsland der Regionalliga Bayern vor sich hin. Im Heimspiel gegen den TSV Aubstadt hatte die Mintal-Elf erneut Probleme. Die Oberfranken scheuten in vielen Situationen vor allem im ersten Abschnitt das Risiko, gefährliche Offensivaktionen kamen trotz viel Ballbesitz dadurch nicht zustande. Die Gäste aus Unterfranken dagegen präsentierten sich kaltschnäuzig. Nickel zögerte in der 35. Minute nach Zuspiel von Volkmuth nicht lange und besorgte das 1:0. Kurz darauf wäre ihm beinahe das 2:0 gelungen, jedoch zielte er einen Hauch zu hoch. Auch nach der Pause fiel der Heimelf zunächst nichts ein. Umso überraschender gelang Latteier der Ausgleich, der am linken Strafraumeck die Kugel im rechten Knick versenkte (68.). Drei Minuten später war die Begegnung gedreht, nachdem Schwarz einen Eckball mit dem Kopf einnickte. Aubstadt wollte sich mit der Niederlage aber freilich nicht zufriedengeben. Dellinger staubte fünf Minuten vor dem Ende zum 2:2 ab. Daraufhin wollte der TSV den Sieg, der aber auch in der üppigen Nachspielzeit nicht mehr gelingen sollte. Damit ist die Tabellenführung für die Gäste vorerst dahin.

Schweinfurt wieder in der Spur

Der 1. FC Schweinfurt kehrte nach zwei Ausrutschern gegen Schalding-Heining und Memmingen gegen den dritten Aufsteiger aus Bamberg zurück in die Erfolgsspur. Schweinfurt war über 90 Minuten gesehen das spielerisch bessere Team. Allerdings kämpfte der FCE auf dem tiefen Platz, haute alles rein, hatte vor der Pause sogar die dicke Möglichkeit zur Führung, Hack scheiterte jedoch an Wenzel. Nach der Seitenwechsel hatten die Schnüdel zunächst erste Annäherungen aus der Distanz. In der 58. Minute zappelte das Leder dann im Bamberger Tor, Trslic war nach einer Ecke zur Stelle. Zwei Zeigerumdrehungen weiter jubelten die Gastgeber erneut, nachdem Sturm sich den Ball eroberte und 18 Meter vor dem Tor nicht lange fackelte - 2:0. Danach musste das Spiel unterbrochen werden. Bamberg nutzte die kurze Pause und war nun aktiver, kam zu einigen Abschlüssen und durch Hack zum Anschluss (78.). Dabei blieb es dann allerdings auch. Mit 14 Zählern rangiert der FCS weiter auf Platz vier. Die Domstädter fallen zurück auf Rang 13.

Buchbach unterliegt Türkgücü

Nach dem Erfolg im Kellerduell am Wochenende musste sich der TSV Buchbach am Dienstagabend bei Türkgücü München mit 0:1 geschlagen geben. Zwar kam der Gast zu einigen Möglichkeiten, die Niederlage war aber durchaus verdient, fiel sogar um ein oder zwei Tore zu niedrig aus, weil die Münchner einiges an Gelegenheiten auf der Strecken ließen. Tunc erzielte nach einem feinen Zuspiel von Hingerl frei vor Junghan den Tagestreffer. Bei Buchbach war vor allem Sztaf immer wieder auffällig, der seine wenigen Chancen aber genauso wenig nutzen konnte wie seine Kollegen.

Hofgärtner führt Augsburg II zum Sieg

In einem weitestgehend schwachen und chancenarmen Regionalliga-Spiel reichte den Gästen aus Augsburg eine gute Viertelstunde im ersten Abschnitt, um ein intensiv geführtes Spiel in Memmingen für sich zu entscheiden. Nachdem Hofgärtner und Co. zunächst einige Annäherungen hatten, setzte sich der Augsburger Kapitän in der 39. Minute auf rechts durch und traf aus 15 Metern zur verdienten Führung. Vier Minuten später schlug Hofgärtner mit einem Lupfer zum zweiten Mal unter Protest der Gastgeber zu, die eine Abseitsstellung erkannt haben wollten. Half am Ende aber nichts. Der Treffer zählte und nach einer zweiten Halbzeit ohne Highlights war der zweite Augsburger Erfolg dieser Saison perfekt.

Zwei Absagen

Die Partien in Schalding-Heining und Burghausen wurden aufgrund unbespielbarer Plätze am Dienstag abgesagt. Nachholtermine für beide Spiele sind noch nicht bekannt.