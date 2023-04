Nach Fan-Befragung: ManCity veröffentlicht Stadionpläne

Manchester City will sein Stadion erweitern. Um ein "erstklassiges Fan-Erlebnis" zu schaffen, soll sich aber nicht nur die Kapazität ändern.

Hier sollen demnächst mindestens 7000 Zuschauer mehr Platz finden: das Etihad Stadium in Manchester. IMAGO/Propaganda Photo

In dieser Saison peilt Manchester City das Triple aus FA Cup, Premier und Champions League an, und auch außerhalb des Spielfelds hat der amtierende englische Meister große Pläne. Am Dienstag gab er bekannt, dass er beim Stadtrat von Manchester ein Bauantrag "für die Entwicklung eines erstklassigen Fan-Erlebnisses und eines ganzjährigen Unterhaltungs- und Freizeitangebots im Etihad Stadium eingereicht" habe.

Konkret geht es um eine Erweiterung der Stadionkapazität, die sich derzeit auf 53.400 Plätze beläuft, auf "über 60.000". Auf der Nordtribüne soll dafür ein größerer Oberrang entstehen. Außerdem sehen die Pläne eine Vergrößerung der Fanzone am Stadion, Gastronomiebetriebe, einen neuen Fanshop, ein Museum und ein Hotel mit 400 Betten vor.

Alles in allem schreibt ManCity von einer Investition in Höhe von mehr als 300 Millionen Pfund (rund 340 Millionen Euro) und einer Bauzeit von bis zu drei Jahren. Das Projekt schaffe 2600 Arbeitsplätze, die "vorrangig für Menschen aus dem Großraum Manchester bestimmt" seien.

Auch bei der EM 2028 soll in dem Stadion gespielt werden

Vorausgegangen war dem Bauantrag eine Befragung der Fans und der örtlichen Bevölkerung, die vom 28. Februar bis 26. März Feedback zu den Entwürfen geben konnten. "Sie haben nicht nur den Fragebogen ausgefüllt, sondern uns auch ihre detaillierten Kommentare und Rückmeldungen mitgeteilt, die wir alle sorgfältig geprüft und berücksichtigt haben", erklärte der zuständige ManCity-Direktor Danny Wilson in der Klubmitteilung. "Wie bei allen Entwicklungen des Klubs ist die Gewährleistung des Nutzens für die lokale Gemeinschaft eine der wichtigsten Prioritäten."

Das Etihad Stadium, einst für die Commonwealth Games 2002 erbaut und anschließend erst zur Fußballarena umgerüstet, hatte in der vergangenen Woche zur Gruppe der zehn Stadien gehört, in denen bei der EM 2028 Spiele stattfinden würden, sollte Großbritannien gemeinsam mit Irland den Zuschlag der UEFA erhalten. Dabei war bereits von einer Kapazität von 61.000 die Rede gewesen.