Nach Fan-Bedrohungen: Marcelino nicht länger Marseille-Coach

Einen Tag vor dem Europa-League-Kracher gegen Ajax Amsterdam ist Marcelino (58) nicht länger Trainer von Olympique Marseille - nach nur zweieinhalb Monaten im Amt. Ursächlich ist ein Treffen mit Fanvertretern.

Großer Knall bei Olympique Marseille: Nur einen Tag vor dem Europa-League-Auftakt gegen Ajax Amsterdam braucht der französische Traditionsklub nicht nur womöglich einen neuen Präsidenten, sondern auch einen neuen Trainer - mal wieder. Wie mehrere französische Medien bereits am Dienstag berichtet hatten und der Verein am Mittwoch bestätigte, ist Coach Marcelino nach nur zweieinhalb Monaten und sieben Pflichtspielen nicht mehr im Amt - und das nicht aus sportlichen Gründen.

Keine geeigneten Bedingungen für eine erfolgreiche Weiterarbeit

Vielmehr war ein Treffen von Fanvertretern mit der Vereinsführung am Montagabend ausschlaggebend für den Schritt. Marcelino sei zwar nicht anwesend gewesen, soll aber schockiert gewesen über die Ausmaße, die der Austausch angenommen hatte. Die Führungskräfte, darunter OM-Präsident Pablo Longoria, sollen bei dem Treffen zum Rücktritt aufgefordert worden sein - offenbar so vehement, dass Marcelino dies als Bedrohung wahrnahm und nicht mehr weiter für den Verein tätig sein möchte.

"Olympique Marseille ist der Ansicht, dass die Ereignisse vom 18. September es Marcelino und seinen technischen Mitarbeitern nicht erlauben, ihre Aufgaben unter den geeigneten Bedingungen, für die sie eingestellt wurden, zu erfüllen. Aufgrund dieser bedauerlichen Situation werden Marcelino und sein Team die Arbeit, die sie bei Olympique de Marseille begonnen haben, nicht fortsetzen", erklärt der Klub seine Entscheidung, den Trainerstab von seinen Aufgaben zu entbinden.

Dabei soll es bei dem Treffen am Montag zwar auch um die Leistungen der Mannschaften gegangen, Marcelino und sein Team aber nur am Rande Thema gewesen sein. Der Spanier war im Juli auf den ebenfalls zurückgetretenen Igor Tudor gefolgt und hatte mit dem Ausscheiden gegen Panathinaikos Athen in der Champions-League-Qualifikation einen äußerst unglücklichen Start hingelegt. In der Ligue 1 ist Marseille nach fünf Spieltagen allerdings noch ungeschlagen und liegt auf Tabellenplatz drei.

Das enttäuschende 0:0 gegen Toulouse am Sonntag hatte jedoch die Missstimmung bei den Fans, die für ihr aggressives Auftreten bekannt sind, verstärkt. Das Tischtuch zwischen der aktiven Supporter-Szene und der Vereinsführung um Longoria ist bereits seit längerer Zeit zerschnitten, die Fans werfen dem Präsidenten unter anderem Kumpanei und mangelnde Kontinuität im Verein vor.

Nachfolge ungeklärt

"Angesichts des Kontexts ist der gesamte Verein extrem enttäuscht, dass ein Trainer und ein technischer Stab, der erst am 23. Juni in Marseille angekommen ist und sein vollstes Engagement für den Klub zeigte, den Verein aus außersportlichen Gründen verlassen müssen", drückt der Verein in einem Statement sein Bedauern über die Entscheidung aus.

Wer beim morgigen Spiel gegen Ajax die Mannschaft betreuen wird, gab OM nicht bekannt. Medienberichten zufolge soll Jean-Pierre Papin interimsweise auf der OM-Trainerbank Platz nehmen. Der Ballon-d'Or-Gewinner des Jahres 1991 ist seit knapp einem Jahr als Berater für den Verein tätig, für den er als Spieler sechs Jahre lang spielte.