Nach Fan-Ausschluss: VfB Lübeck fordert schnelle Lösung

Der VfB Lübeck will den Ausschluss seiner Anhänger beim Gastspiel in Delmenhorst nicht akzeptieren und fordert, dass sich der SV Atlas und der Verband am Beispiel 1. FC Phönix Lübeck orientieren.

Ausgesperrt in Delmenhorst: Die Fans des VfB Lübeck unterstützen ihre Mannschaft auch auswärts in großer Zahl. IMAGO/Lobeca

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Diese Nachricht traf den VfB Lübeck am Dienstag offenbar aus heiterem Himmel: Im Auswärtsspiel am Samstag beim SV Atlas Delmenhorst werden auf Anordnung der dortigen Stadtbehörde keine Gäste-Fans zugelassen. "Dies ist insofern bemerkenswert, da Absprachen bezüglich des inzwischen laufenden Ticketverkaufs in den Tagen zuvor ohne Information über etwaige Probleme mit dem Gäste-Fanblock getroffen wurden und den Eindruck der üblichen partnerschaftlichen Spielvorbereitung vermittelten", schreiben die Lübecker in einer Meldung. Weiter teilt der VfB mit, dass offenbar bauliche Mängel am Zaun des Gästeblocks im Stadion an der Düsternortstraße ursächlich für den Ausschluss der Lübecker Fans seien.

Für den Verein nicht akzeptabel: Bei der Maßnahme der Stadt Delmenhorst "werden elementare Grundsätze des Regionalliga-Spielbetriebs verletzt, und das ohne Verschulden des VfB Lübeck auf Kosten unseres Vereins und insbesondere unserer Fans". Daher habe der VfB-Vorstandsvorsitzende Christian Schlichting seinen Delmenhorster Kollegen geraten, rechtliche Schritte einzulegen, um mildere Mittel zu erreichen. Das könnte vor allem eine Reduzierung der Blockkapazität sein.

Bis Mittwochmittag hätten die Lübecker aber keine Informationen erhalten, dass der SV Atlas juristische Schritte eingeleitet hätte. Daher teilt der frühere Zweitligist mit: "Sollte sich der SV Atlas Delmenhorst gegen eine kurzfristige gerichtliche Klärung des Problems entscheiden oder eine solche nicht zum Erfolg führen, fordern wir den SV Atlas Delmenhorst und den Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) auf, ein taugliches Ausweichstadion zu benennen, in dem die Partie am kommenden Samstag unter den vom Verband vorgeschriebenen Richtlinien durchgeführt werden kann." Hier zitiert der Verein Anhang 4 der NFV-Spielordnung: "Hier heißt es in Absatz 3.4.6 unmissverständlich in Bezug auf die in Ziffer 3.4.5 beschriebene Ausgestaltung der Fanblöcke und deren Umzäunung: 'Sofern Platzanlagen / Stadien über die Voraussetzungen der Ziffer 3.4.5 nicht verfügen, können Spiele mit erhöhtem Risiko auf der Platzanlage / Stadion nicht stattfinden, sondern es muss zwingend in ein Stadion ausgewichen werden, in dem die o. g. Anforderungen erfüllt werden.'"

Als Positivbeispiel führen die VfB-Verantwortlichen ihren Stadtnachbarn Phönix Lübeck an, der vor dem Stadtderby rechtzeitig eine Ausweichspielstätte benannt hatte, hier das Stadion an der Lohmühle, die eigentliche Heimspielstätte des VfB. Dass der SV Atlas das nicht getan habe und den NFV nicht über die "offenbar eingetretene Veränderung rund um die bauliche Einordnung des Stadions" informiert habe, stößt beim Tabellenführer auf "große Verwunderung".