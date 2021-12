Nach erster SCM-Pleite: Kiels Demonstration der Macht

Den Abschluss des zweiten Weihnachtsfeiertags in der Handball-Bundesliga gab es im hohen Norden: Meister THW Kiel nutzte das Gastspiel von Pokalsieger TBV Lemgo Lippe, um seine Stärke zu demonstrieren.

Im ersten Sonntagsspiel war Magdeburgs Super-Serie von 16 Siege aus 16 Spielen gerissen. In Flensburg unterlag der SCM mit 27:30. Verfolger THW Kiel packte die Chance gleich beim Schopf und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer aus Magdeburg auf nunmehr vier Punkte - bei einem Spiel mehr.

Gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe feierten die Kieler vor 5000 Zuschauern ein souveränes 32:19 (16:9). Die Zebras legten dabei einen Stotterstart hin, brauchten acht Minuten, um erstmals in Führung zu gehen. Danach kam der THW aber so richtig ins Rollen und lag schon zur Pause klar vorne (16:9). Schlüssel des Erfolgs war die stabile Abwehr um Torhüter Niklas Landin, an der die Lemgoer phasenweise verzweifelten. Am Ende geriet das Spiel zu einer Machtdemonstration der Kieler, deren Rechtsaußen Niclas Ekberg mit neun Toren bester Werfer der Partie war.

Schiller macht zehn Tore

Später entschied Frisch Auf Göppingen das brisante Derby gegen den TVB Stuttgart mit 34:32 (19:13) für sich entschieden. Den Grundstein für den neunten Saisonsieg legten die Göppinger vor der Pause, nach 30 Minuten führte Frisch Auf bereits mit sechs Toren. Doch die Stuttgarter, bei denen Rechtsaußen Sascha Pfattheicher sieben Tore erzielte, wehrten sich nach Kräften und glichen mehrmals nach der Pause aus - letztmals beim 32:32. Für Göppingen war DHB-Linksaußen Marcel Schiller mit zehn Treffern (fünf davon per Siebenmeter) bester Werfer.

Ferner trafen sich Schlusslicht Minden und der Vorletzte Balingen-Weilstetten: Am Ende stand ein 23:23 (11:12), das keines der beiden Kellerkinder wirklich weiterbringt. Mohamed Darmoul traf sechsmal für Minden, Linksaußen Tim Nothdurft fünfmal für die Gäste.

THW Kiel - TBV Lemgo Lippe 32:19 (16:9)

Tore THW Kiel: Ekberg 9/3, Reinkind 7, Wiencek 6, Weinhold 3, Bilyk 2, Pekeler 2, Sagosen 2, Ehrig 1

TBV Lemgo Lippe: Elisson 5/3, Schagen 5, Zerbe 3, Carlsbogard 2, Suton 2, Hutecek 1, Simak 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 5000

Strafminuten: 8 / 4

Disqualifikation: - / -

Frisch Auf Göppingen - TVB Stuttgart 34:32 (19:13)

Tore für Göppingen: Schiller 10/5, Gulliksen 7, Smarason 7, Heymann 4, Kozina 2, Zelenovic 2, Bagersted 1, Lindenchrone Andersen 1

Tore für Stuttgart: Pfattheicher 7, Lönn 6, V. Kristjansson 5/5, Zieker 4, Hanusz 3, Jer. Müller 3, Röthlisberger 2, Peshevski 1, Weiß 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 750

Strafminuten: 6 / 6

Disqualifikation: - / -

TSV GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten 23:23 (11:12)

Tore für Minden: Darmoul 6, Korte 4, Pieczkowski 4, Staar 4, Janke 1, Jukic 1, Schluroff 1, Semisch 1, Urban 1

Tore für HBW: Nothdurft 5, Lipovina 4/1, Strosack 4, Ruminsky 2, Schoch 2, Zintel 2, Heinzelmann 1, Ingason 1, Saueressig 1, Wiederstein 1

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 1421

Strafminuten: 10 / 8

Disqualifikation: - / -