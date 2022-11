Nach ersten Befürchtungen: Mané doch für Senegals WM-Kader nominiert

Entgegen erster Berichte steht Sadio Mané doch im Kader Senegals für die anstehende WM in Katar. Ob er spielen kann, ist aber noch unklar.

Nominiert, aber auch spielfähig? Sadio Mané wird bei der WM in Katar dabei sein. IMAGO/Sven Simon

Nach seiner am Dienstag beim 6:1 gegen Bremen erlittenen Verletzung des Wadenbeinköpfchens hatte die französische Sportzeitung "L'Equipe" vermeldet, dass Mané aufgrund seiner Blessur die WM in Katar verpassen werde. Für das abschließende Spiel des FC Bayern gegen den FC Schalke 04 am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird der 30-Jährige nicht zur Verfügung stehen.

Bei der WM in Katar wird Mané nun aber doch dabei sein. Zumindest steht er im 26-köpfigen Aufgebot, das der senegalesische Nationaltrainer Aliou Cissé am Freitag bekanntgab. Bereits am Donnerstag hatte ein Offizieller der senegalesischen Delegation der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass Mané trotz seiner Verletzung im Aufgebot stehen werde.

Medienberichten zufolge ist allerdings nicht klar, ob der Bayern-Profi in Katar auch spielen kann, womöglich sei ein Einsatz Manés erst im dritten Gruppenspiel gegen Ecuador (29. November) realistisch. Zuvor spielt der Afrika-Meister noch gegen die Niederlande (21. November) und Gastgeber Katar (25. November).

Manés Bayern-Teamkollege Bouna Sarr schaffte es hingegen aufgrund seiner Knieverletzung nicht in das senegalesische Aufgebot, das auch die beiden Chelsea-Profis Edouard Mendy und Kalidou Koulibaly umfasst. Leipzigs Abdou Diallo ist neben Mané der zweite Bundesliga-Profi im Kader. Nominiert wurde auch der Ex-Kölner Ismail Jakobs, der in der U 21 noch für Deutschland auflief und erst im September für das Heimatland seines Vaters debütiert hatte.

Der senegalesische Kader in der Übersicht:

Torhüter: Edouard Mendy (FC Chelsea), Alfred Gomis (Stade Rennes), Seny Dieng (Queens Park Rangers)

Abwehr: Kalidou Koulibaly (FC Chelsea), Abdou Diallo (RB Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis Sevilla), Fode Ballo-Touré (AC Mailand), Pape Abou Cissé (Olympiakos Piräus), Ismail Jakobs (AS Monaco), Formose Mendy (Amiens SC)

Mittelfeld: Idrissa Gana Gueye (FC Everton), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester City), Krepin Diatta (AS Monaco), Pape Gueye (Olympique Marseille), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Moustapha Name (Pafos FC), Mamadou Loum (FC Reading)

Angriff: Sadio Mané (FC Bayern), Ismaila Sarr (FC Watford), Boulaye Dia (US Salernitana), Bamba Dieng (Olympique Marseille), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (FC Villarreal), Iliman Ndiaye (Sheffield United)