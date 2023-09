Nach erstem Scorerpunkt: Europa-League-Ticket für Bayers Mbamba

Beim 5:1 gegen Darmstadt kam Noah Mbamba zu seinem ersten richtigen Bundesligaeinsatz und bereitete direkt einen Treffer vor. Der belgische U-19-Nationalspieler hat sich in der Vorbereitung gut entwickelt und wurde jetzt belohnt.

Als er in der 83. Minute gegen Darmstadt den Ball vom rechten Flügel so scharf und flach vor das Lilien-Tor spielte, dass Adam Hlozek nur noch den Fuß zum 5:1 hinhalten musste, sahen sich viele Beobachter getäuscht. Statt Noah Mbamba wähnten viele auf den ersten Blick Sommer-Einkauf und Rechtsaußen Nathan Tella als den Vorlagengeber, war dieser doch dynamisch an der rechten Strafraumkante in die Tiefe gestoßen, eher der Treffer fiel.

Die typische Tella-Aktion war aber eben eine von Mbamba, der drei Minuten zuvor eingewechselt worden war. Dieser ist eigentlich ein Mittelfeldspieler, eher sogar ein defensiver. Auf der Sechs zuhause, aber auch als Achter einsetzbar, bei Bedarf auch in einer Dreierabwehrkette. Doch in jener 83. Minute war der im Winter vom Club Brügge geholte belgische U-19-Nationalspieler, den Trainer Xabi Alonso in der Vorbereitung sogar mal als Zehner brachte, ganz offensiv unterwegs.

Rolfes: Mbamba "macht sich sehr gut"

Sein erster echter Bundesligaeinsatz nach seiner einminütigen Einwechslung im Finale der Vorsaison beim 0:3 in Bochum war der bisherige Höhepunkt für den 1,87 Meter großen und physisch starken Akteur. "Er hat es gut gemacht, einen schönen Pass beim 5:1 gespielt. Er macht sich sehr gut, wird immer mutiger", urteilt Geschäftsführer Simon Rolfes.

Europa League 1. Spieltag

Die Idee, das Talent zu verleihen, wurde in diesem Sommer nie wirklich konkret. "Noah ist vielseitig, kann mehrere Positionen spielen", erklärt Rolfes, "er muss versuchen, bis zum Winter möglichst viel Spielzeit zu sammeln."

18-Jähriger erhält Vorzug vor Amiri

Jetzt gerade bietet sich Mbamba die Chance dazu, bei Belgiens U-19-Nationalteam. Nach seiner Rückkehr nach Leverkusen in der Bundesliga - und auch in der Europa League. Wurde der Teenie, der am Samstag beispielsweise den Vorzug vor Nadiem Amiri erhielt, doch für den Wettbewerb gemeldet, obwohl der Klub nicht alle Spieler aus dem Profi-Kader nominieren konnte. Was belegt, dass Bayer 04 dem Tella-Double zumindest perspektivisch einiges zutraut.