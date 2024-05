Nach erstem A-Jugend-Finale "Chancen auf den Titel weiterhin 50:50"

Die A-Jugend der Füchse Berlin hat sich ein hauchdünnes Polster erspielt, die Rhein-Neckar Löwen unterlagen am Ende knapp mit 24:25 (12:12). Damit hat sich der Hauptstadtclub einen kleinen Vorteil für das Rückspiel am Freitag in der Potsdamer MBS Arena (15.30 Uhr) erarbeitet.

"Klar bin ich enttäuscht. Das war heute kein schönes Handballspiel. Aber das Ergebnis war gerecht. Die Füchse hatten heute das Glück, sehr lange spielen zu dürfen - in der ersten Halbzeit hatten wir lediglich 19 Angriffe", analysierte Haase. "Für das Rückspiel am Freitag ist das jedoch irrelevant."

"Unser Ziel ist es ohnehin, auswärts zu gewinnen. Somit reicht uns ein Ein-Tore-Sieg, wenn wir in Potsdam 26-mal treffen. Damit ist noch alles drin, und wir halten das Heft des Handelns in unseren eigenen Händen“, so Haase mit Blick auf die gültige Auswärtstor-Regelung.

"Das Spiel war intensiv und kräftezehrend. Wir hätten mit drei oder vier Toren Unterschied rausgehen können, aber das haben wir nicht geschafft. Die Chancen auf den Titel stehen somit für beide Teams weiterhin 50:50", wollte auch Berlins Coach Normal Flödl nach dem Krimi im ersten Duell keine Vorentscheidung sehen.

Zum dritten Mal dieselbe Finalpaarung

Füchse gegen Löwen, so heißt nun zum dritten Mal in Folge das Duell um den Deutschen Meistertitel der A-Jugend. Beide Teams hatten einen steinigen Weg bis ins Finale, beide Teams bereits in Vor- und Meisterrunde deutlich weniger dominant als in den Vorjahren. In den Halbfinal-Hinspielen mussten beide Teams auswärts sogar Niederlagen einstecken, die in den jeweiligen Heimspielen gedreht werden konnten. Es war also ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

Große Vorteile konnten sich in der mit 800 Zuschauern gefüllten Halle in Östringen keine Mannschaft erarbeiten. Die Führung wechselte im ersten Durchgang mehrfach hin und her. Bei den Löwen drückte vor allem Felix Göttler, der wie Daniel Haase zu TUSEM Essen wechselt, dem Spiel den Stempel auf.

"Blickt man auf die gesamten 60 Minuten, hatten die Junglöwen deutlich mehr Posten- und Lattentreffer, bekamen deutlich weniger Abpraller zu fassen, hatten weniger Torhüterparaden und hatten bei den vielzitierten Fifty-fifty-Situationen deutlich seltener den Schiedsrichterpfiff zu ihren Gunsten", resümierten die Löwen nach der Partie.

"Kleinigkeiten, die entschieden haben"

Was den Badenern Hoffnung gibt, war die Abwehrarbeit, die auch nach den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückständen (14:18, 16:20) noch einmal ein Comeback ermöglichten. "Ich sehe das sehr positiv, dass wir da noch einmal wiederkommen", so Daniel Haase.

Die Chance zum Ausgleich ließ man allerdings verstreichen. Aber auch Berlin zeigte Nerven, so wie kurz vor Schluss als man beim 24:25 mit einem überhasteten Abschluss nicht noch zwei Tore mitnehmen konnte. "Dass man sich 20 Sekunden vor Ende den schnellen Wurf nimmt, statt den Angriff auszuspielen", ärgerte auch Norman Flödl ein wenig, der aber "zufrieden mit der Leistung" seiner Mannschaft war.

"Im Endeffekt waren es Kleinigkeiten, die entschieden haben", so Rolf Bechtold, Sportlicher Leiter des Löwen-Nachwuchszentrums. "Wir haben zum Saisonbeginn den Schwerpunkt auf die 3. Liga gelegt, um den Klassenerhalt zu erreichen. Daniel hat jetzt eigentlich erst ab Februar die A-Jugend komplett im Training gehabt, nachdem die Klasse gesichert war. Wir vom Verein sind schon jetzt sehr zufrieden mit dem Abschneiden der A-Jugend."