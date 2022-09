Nach erneutem Marathon: Alcaraz folgt Ruud ins US-Open-Finale

Der Norweger Casper Ruud und Carlos Alcaraz aus Spanien stehen im Finale der US Open. Im Endspiel am Sonntag geht es für die beiden Tennis-Profis um den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere - und auch um die Führung in der Weltrangliste.

Mit guter Laune ins Finale der US Open: Carlos Alcaraz. IMAGO/PanoramiC