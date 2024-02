Nach Erkältung: WM-Auftakt in Nove Mesto ohne Doll

Sie sollen es richten: Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß starten in der Mixed-Staffel zum Start der Biathlon-WM. Favorit auf Gold ist aber eine andere Nation.

Fehlt am Mittwoch in der Mixed-Staffel zum WM-Auftakt: Benedikt Doll. IMAGO/GEPA pictures

Ohne den zweimaligen Saisonsieger Benedikt Doll, aber mit Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß hoffen die deutschen Biathleten auf die erste Medaille bei den Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto. Das Quartett wurde für die Mixed-Staffel zum Auftakt am Mittwoch (17.20 Uhr) nominiert.

Bitterling hofft auf "idealen Start"

"Wenn man in der Mixed-Staffel, die brutal umkämpft ist, eine Medaille holt, wäre das ein idealer Start. Wenn nicht, ist das aber nicht gleich der Untergang der Welt, dann kann das trotzdem noch eine erfolgreiche WM werden", sagte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband am Dienstag in der Vysocina Arena.



Anders als sonst beginnen diesmal die Männer. "Im besten Fall schaffe ich es, gleich vorne mitzulaufen", sagte Strelow. "Mein Ziel ist es, bei dieser WM mit einer Medaille nach Hause zu gehen." Großer Favorit zum Start ist Norwegen.

Zuletzt Probleme am Schießstand

Geschont wird der zweimalige Sprintsieger Benedikt Doll. Er hatte sich kurz vor der Vorbereitung in Ridnaun leicht erkältet. "Er konnte nicht das trainieren, was die anderen trainiert haben", sagte Bitterling. Zudem hatte der 33-Jährige in den letzten Weltcups massive Probleme am Schießstand gehabt. "Er hatte auch nicht so ein super Gefühl und wenn uns das ein Athlet weitergibt, dann wären wir schlecht beraten, darauf nicht auch einzugehen", sagte Bitterling.