Nach erfolgreichem Auftakt: Europäisches Ausscheiden im Valorant Stage 1 Masters

Die europäischen Mannschaften im Valorant Stage 1 Masters starteten vielversprechend ins Turnier. Doch mittlerweile ist auch der letzte Vertreter ausgeschieden.

Der Auftakt des Valorant Stage 1 Masters in Reykjavik ist aus europäischer Sicht durchaus gelungen. Zwar schaffte es Fnatic nicht über die Gruppenphase hinaus, Team Liquid brillierte dort jedoch und spielte sich in das Upper Bracket - wo auch G2 Esports angesiedelt waren.

Bittere Probleme in den Playoffs

In der ersten Runde der Playoffs sah es tatsächlich noch gut aus, zumindest für G2. Die Organisation mit Sitz in Berlin startete mit dem Viertelfinale des Upper Bracket in das Turnier. G2 konnte das dortige Aufeinandertreffen gegen die japanische Auswahl von Zeta Division deutlich mit 2:0 gewinnen.

Team Liquid musste schon in dieser Runde eine bittere Pille schlucken. Das Duell gegen den brasilianischen Konkurrenten LOUD war von Anfang bis Ende eine knappe Angelegenheit, die in beide Richtungen hätte ausschlagen können. Liquid gewann das zweite Spiel der Serie sogar deutlich mit 13:3. Das reichte im Endeffekt aber nicht für einen Erfolg - LOUD gewann das Duell knapp mit 2:1.

Die Brasilianer machten im Spiel gegen das europäisches Top-Team G2 Esports dort weiter, wo sie im Viertelfinale aufgehört hatten. Jedoch war der Prozess ein kürzerer: die Favoriten aus Südamerika gewannen deutlich mit 2:0. Somit mussten die beiden europäischen Teams im Lower Bracket antreten.

Auch im zweiten Anlauf ohne Erfolg

Immerhin hatten Team Liquid und G2 Esports jeweils eine weitere Chance im Stage 1 Masters. Aber auch diese Möglichkeit sollte ungenutzt bleiben.

Team Liquid musste in Runde 1 gegen Zeta antreten, die von G2 Esports im Verlauf des Turniers problemlos beiseitegeschoben wurden. Die Niederländer hatten jedoch deutlich größere Probleme gegen diesen Gegner. Wie schon gegen Loud verlor die Auswahl auch diese Serie mit 1:2 und war damit endgültig aus dem Turnier ausgeschieden.

Die letzte Hoffnung aus europäischer Sicht lastete also auf G2s Schultern. Sie mussten gegen Paper Rex aus Singapur ran. Die Mannschaft wurde den Erwartungen jedoch erneut nicht gerecht: auch gegen Rex kam G2 nicht ins Spiel. Eine deutliche 0:2-Niederlange war die Folge. Damit sind alle europäischen Vertreter aus dem Stage 1 Masters ausgeschieden.

