Nach Erfolgen in Polen: Runjaic übernimmt in Udine für Cannavaro

Kosta Runjaic heißt der neue Trainer von Udinese Calcio. Der 53 Jahre alte Deutsche, geboren in Wien, folgt damit beim Serie-A-Klub auf Weltmeister Fabio Cannavaro. Hinter Runjaic liegen erfolgreiche Jahre.

Hier noch an der Seitenlinie in Polen, bald in Italien: Kosta Runjaic. IMAGO/Newspix