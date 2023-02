Nach Erdbeben: Vermisster Atsu wohl lebend gefunden - Ex-Fürther Dudziak in Sicherheit

Der ehemalige Premier-League-Profi und jetzige Hatayspor-Spieler Christian Atsu ist nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei wohl lebend gefunden worden. Klarheit gibt es bei zwei Ex-Zweitliga-Profis aus Deutschland.

Christian Atsu wurde nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei vermisst. Newcastle United via Getty Images

Christian Atsu ist nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei wohl lebend gefunden worden. Übereinstimmenden Medienberichten in Portugal und England zufolge liegt der Ghanaer mit einer Verletzung am rechten Fuß und Atembeschwerden im Krankenhaus. Der Sportjournalist Saddick Adams twitterte zudem, dass ein Mitspieler Atsus dessen Management informiert habe: Demnach sei der 31-Jährige ins Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor war Atsu stundenlang vermisst worden. "Wir beten für dich", twitterten am Montag seine Ex-Klubs FC Chelsea und Newcastle United, verbunden mit der Hoffnung "auf gute Nachrichten" - die sich jetzt vermutlich erfüllt haben. Der Offensivspieler steht momentan beim türkischen Erstligisten Hatayspor unter Vertrag. Nur wenige Stunden vor dem ersten Erdbeben hatte Atsu im Süper-Lig-Kellerduell gegen Kasimpasa noch das Tor zum 1:0-Erfolg in der siebten Minute der Nachspielzeit erzielt. Danach fehlte von ihm jedes Lebenszeichen, die Kommunikationswege sind in der betroffenen Region allerdings auch größtenteils abgeschnitten oder ständig unterbrochen, die Lage unübersichtlich.

Bei der Katastrophe sind offiziellen Angaben zufolge mehr als 3000 Menschen gestorben, viele weitere werden vermisst, Tausende sind obdachlos geworden. Der Spielbetrieb in der Süper Lig ist bereits wie weitere Sportveranstaltungen ausgesetzt bzw. verschoben worden.

Dudziak in Sicherheit - Basdas schwer verletzt

Beruhigende Klarheit gibt es indes bei Jeremy Dudziak, der erst vor wenigen Tagen von der SpVgg Greuther Fürth zu Hatayspor gewechselt ist und mit Atsu in der Startelf am Sonntagabend stand. Der 27-Jährige ist Medienberichten zufolge in Sicherheit und hält sich auf dem Vereinsgelände auf.

Schwer verletzt hingegen ist Baris Basdas. Der gebürtiger Kölner, der in der Saison 2020/21 bei Hannover 96 spielte, 17 Zweitliga-Einsätze bestritt und jetzt beim türkischen Zweitligisten Malatyaspor unter Vertrag steht, hat sich schwer verletzt. Wie sein Berater Serdar Topcu der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte, ist der 33-Jährige nach dem ersten Erdbeben aus dem zweiten Stock des Trainingsgebäudes seines Vereins, in dem er wohnt, gesprungen. "Er hat sich den Fuß gebrochen und Probleme mit der Schulter", sagte Topcu, der telefonischen Kontakt zu seinem Klienten hält. "Es sind Minusgrade dort, es liegt Schnee. Aber die Spieler sitzen draußen auf dem Trainingsplatz des Vereins, weil sie sich dort am sichersten fühlen. Niemand traut sich wegen der vielen Nachbeben mehr in die Häuser."

