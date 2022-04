Nach ePokal-Triumph: 'FCSP_Kamal' und 'Erol_96x' zum DFB

Die DFB-ePokalsieger Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj und Erol 'Erol_96x' Bernhardt vom FC St. Pauli sind neu in die deutsche eNationalmannschaft aufgenommen worden.

Nach einigen zweiten Plätzen und vielen späten Enttäuschungen in den nationalen FIFA-Wettbewerben der vergangenen Jahre hat der FC St. Pauli sich in der Finalrunde des DFB-ePokal 2022 endlich einen großen Titel gesichert. Zur Belohnung werden 'FCSP_Kamal' und 'Erol_96x' in die deutsche eNationalmannschaft aufgenommen.

Das Duo war hauptbeteiligt am Durchmarsch gegen den SV Werder Bremen (6:3), den FOKUS CLAN (6:0) und den 1. FC Heidenheim (6:0) im Endspiel. Dank der starken Leistungen von 'FCSP_Kamal' und 'Erol_96x' musste St. Pauli-Topstar Mustafa 'xMusti19' Cankal am gesamten Final-Wochenende nur ein einziges Mal zum Controller greifen.

Bisheriges DFB-Quintett bleibt erhalten

Auch 'xMusti19' wäre als Teil des Siegerkaders im DFB-ePokal neu in die eNationalmannschaft eingeladen worden - der 21-Jährige zählte aber schon davor zur deutschen FIFA-Auswahl. Zuletzt sicherte Cankal dem DFB gemeinsam mit Umut 'Umut' Gültekin den direkten Einzug in die Play-offs zum FIFAe Nations Cup 2022.

Außer den Neulingen 'FCSP_Kamal' und 'Erol_96x' behalten ebenjener 'xMusti19', 'Umut', Kai 'Hensoo' Hense, Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Philipp 'Eisvogel' Schermer ihren Platz in der eNationalmannschaft. Wie regelmäßig Kamboj und Bernhardt im DFB-Trikot zum Einsatz kommen werden, bleibt abzuwarten.

Während 'xMusti19' und 'Umut' drei von vier Wochen in den Play-Ins der FIFAe Nations Series absolvieren durften, waren 'Hensoo' und 'DullenMIKE' immerhin noch in der dritten Woche aktiv. 'Eisvogel' wiederum trat überhaupt nicht in Erscheinung, 'FCSP_Kamal' und 'Erol_96x' könnte ein ähnliches Schicksal bevorstehen.

Kamboj einer der großen Shootingstars

Dabei hat insbesondere Kamboj auch außerhalb des DFB-ePokal seine Klasse in der bisherigen FIFA 22-Saison unter Beweis gestellt. In der Hauptrunde der Virtual Bundesliga Club Championship (VBL) by bevestor sammelte 'FCSP_Kamal' insgesamt 15 Siege, in der Finalrunde hatte er maßgeblichen Anteil am Einzug ins Grand Final.

'Erol_96x' hingegen war in der Rückrunde der regulären Saison kaum mehr nominiert worden, er musste sich bei St. Pauli hinter 'xMusti19' und 'FCSP_Kamal' anstellen. Im Rahmen des DFB-ePokal bewies Bernhardt allerdings unter anderem gegen Lukas 'Sakul' Vonderheide (4:2) und Deniel 'Deni10' Mutic (5:2), dass er nichts verlernt hat.