Nach enttäuschendem Bayern-Abstecher: Blind zieht es nach Spanien

Mit dem FC Bayern gewann Daley Blind die deutsche Meisterschaft, sonderlich tiefe Spuren konnte der Niederländer in München aber nicht hinterlassen. Nun zieht es ihn nach Spanien.

Wie der FC Girona am Freitagabend mitteilte, unterschrieb Blind bei den Katalanen einen Vertrag über zwei Jahre bis 2025. In Girona freut man sich auf den 33-Jährigen, der nicht nur eine Menge Erfahrung mitbringt, sondern vor allem in der Defensive äußerst variabel ist. Blind kann auf der linken Außenbahn, im Abwehrzehntrum und auch als Sechser agieren.

Gerade aus diesem Grund soll der Niederländer bei Trainer Michel hohe Priorität genossen haben. Neben seiner Vielseitigkeit zeichnet Blind auch aus, dass er als taktisch intelligenter Fußballer gilt. In Summe passe er "perfekt zur Fußballidee des Vereins", hieß es in einer Klubmitteilung.

Enttäuschung in München

Beim FC Bayern kam Blind, der im Januar aus Amsterdam an die Säbener Straße gewechselt war, aber nicht sonderlich zur Geltung. Weder unter Julian Nagelsmann noch unter Thomas Tuchel kam er über die Rolle eines Edelreservisten hinaus.

Lediglich vier Spiele in der Bundesliga sowie eins im DFB-Pokal stehen für ihn zu Buche - nur einmal stand er in der Startelf. Wenig überraschend stand eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem 33-jährigen Niederländer in München nie zur Debatte, am Saisonende wurde er entsprechend rasch verabschiedet. Folglich wechselt er nun ablösefrei auf die iberische Halbinsel.

Hatte Blind in München keine sonderlich erfolgreiche Zeit, so kann man das nicht für seine vorangegangenen Stationen behaupten. 333 Spiele bestritt er insgesamt für Ajax Amsterdam und feierte mit dem Traditionsklub insgesamt sieben Meisterschaften, zwischenzeitlich war der Nationalspieler (110 Länderspiele) auch in der englischen Premier League für Manchester United aktiv. 141 Spiele für die "Red Devils" stehen in seiner Vita, eine Meisterschaft sprang aber nicht heraus, dafür aber jeweils einmal der FA Cup und der League Cup.