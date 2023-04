Nach Entlassung per Mail: KSC entschuldigt sich bei Kreuzer

Der KSC hat sich im Nachgang der Trennung von Geschäftsführer Oliver Kreuzer über die Art und Weise entschuldigt. In einer Vereinsmitteilung legte der Beirat die Vorgänge bis zur endgültigen Trennung dar und rechtfertigte die unschöne Form der Freistellung.

Erfuhr im Nachgang der Partie gegen Braunschweig per Mail von der Entbindung seiner Aufgaben als KSC-Geschäftsführer: Oliver Kreuzer (re.). IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Karlsruher SC hat sich für die Art und Weise der Trennung von Oliver Kreuzer entschuldigt. Der Geschäftsführer Sport hatte im Nachgang der Partie gegen Braunschweig (1:1) per Mail von seiner Abberufung erfahren. In einer Vereinsmitteilung am Mittwoch folgte nun die Entschuldigung samt Begründung, wieso Kreuzer nicht persönlich informiert wurde.

Laut dem Vorsitzenden des Beirats, Holger-Schmidt-Schultze hätte bereits am Tag vor dem Braunschweig-Spiel eine Beiratssitzung der KSC GmbH & Co. KGaA stattgefunden. In dieser wurde mehrheitlich beschlossen, dass der 57-Jährige umgehend aus seinen Aufgaben abberufen wird.

Mitteilung in persönlichem Gespräch war geplant

Kreuzer sollte die Entscheidung erst umgehend nach Ende der Braunschweig-Partie mitgeteilt werden, um Unruhe zu verhindern. Dies sollte in Form eines persönliches Gesprächs erfolgen. Erst daraufhin wollte der Verein die Medien informieren. Ein Plan, der wie bereits bekannt, mehr als in die Hose ging.

Weil der Aufsichtsrat die Prüfung des Vorgangs nach Spielende noch nicht abgeschlossen hatte, konnte auch der mit Kreuzer geplante Termin nicht vereinbart werden. Als die Prüfung gegen 17 Uhr geschehen war, befand sich der Geschäftsführer bereits mit Co-Trainer Zlatan Bajramovic zum Scouting einer Partie auf dem Weg Richtung Niederlande.

Kreuzer ging nicht ans Handy

Der Beirat versuchte aufgrund dessen mehrfach, Kreuzer telefonisch zu erreichen. Während der gebürtige Mannheimer weiterhin nicht den Hörer abhob, bekam die Presse Luft von der Trennung. Nach wie vor war das Bestreben der KSC-Verantwortlichen, dass Kreuzer die Entlassung nicht aus den Medien erfährt. Es wurde kein anderer Ausweg mehr gesehen, weshalb Kreuzer per Mail informiert wurde.

"Unter den beschriebenen Rahmenbedingungen rund um den Vorgang war es schwierig eine angemessene Kommunikation umzusetzen. Wir haben versucht bestmöglich vorzugehen, dennoch entspricht die Art und Weise definitiv nicht dem Anspruch und den Werten des KSC. Hierfür habe ich mich am vergangenen Montag bereits bei Oliver Kreuzer persönlich entschuldigt und entschuldige mich hiermit im Namen des KSC bei der gesamten Blau-Weißen-Familie“ wird der Beiratsvorsitzende Siegmund-Schultze in einer Vereinsmitteilung zitiert.