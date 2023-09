Nach elf Jahren Portland: Lillard wechselt zu den Bucks

In der NBA ist ein Blockbuster-Trade über die Bühne gegangen, der das Potenzial dazu hat, die Kräfteverhältnisse in der Liga maßgeblich zu beeinflussen. Damian Lillard spielt künftig für die Milwaukee Bucks.

Lillards Wechsel zu den Bucks ist inzwischen in trockenen Tüchern, wie die Bucks in der Nacht zum Donnerstag bestätigten. Zuerst hatte der gewöhnlich exzellent unterrichtete ESPN-Journalist Adrian Wojnarowski über den nahenden Transfer berichtet. Der 33-jährige Lillard wechselt von den Portland Trail Blazers nach Milwaukee und verstärkt dort den Kader um Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton und Brook Lopez - den Titelambitionen der Bucks verleiht die Neuverpflichtung zusätzlichen Auftrieb.

Möglich ist der spektakuläre Wechsel des Guards durch einen Drei-Team-Trade. Die Bucks schicken Playmaker Jrue Holiday nach Portland, außerdem wechseln Deandre Ayton und Toumani Camara von den Phoenix Suns zu den Trail Blazers - und die Bucks opfern unter anderem den ungeschützten Erstrunden-Pick 2029. Die Suns wiederum bekommen Portlands Jusuf Nurkic sowie Milwaukees Grayson Allen, Nassir Little und Keon Johnson.

Miami geht leer aus

Für Lillard endet damit ein besonderes Kapitel seiner Karriere. Elf Jahre lang hatte der siebenmalige NBA-All-Star und Bubble-MVP 2020 für Portland gespielt. Größter Erfolg dabei: das Erreichen der Conference-Finals im Westen 2019. In der vergangenen Saison erzielte der Guard in 58 Spielen durchschnittlich 32,2 Punkte sowie 7,3 Assists und stellte mit einer Trefferquote von 46,3 Prozent eine Karrierebestleistung auf. Dennoch verpasste Portland mit einer Bilanz von 33:49 zum zweiten Mal in Folge die Play-offs.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte über die Zukunft des gebürtigen Kaliforniers Lillard gegeben, der klar gemacht hatte, nicht in Portland bleiben zu wollen - unklar war allerdings, wo der Point Guard unterkommt. Miami schien lange Zeit Favorit zu sein. Nun ist die Antwort gefunden.