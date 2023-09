Nach elf Jahren Portland: Lillard vor Wechsel zu den Bucks

In der NBA bahnt sich ein wegweisender Trade an - der das Potenzial dazu hat, die Kräfteverhältnisse in der Liga maßgeblich zu beeinflussen. Damian Lillard steht unmittelbar vor einem Wechsel zu den Milwaukee Bucks.

Portland-Legende Damian Lillard wechselt wohl zu den Milwaukee Bucks. IMAGO/USA TODAY Network