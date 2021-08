Nach elf Jahren Hertha: Netz wechselt nach Gladbach

Luca Netz (18) verlässt Hertha BSC und wechselt zu Borussia Mönchengladbach. Immerhin fließt eine satte Ablöse nach Berlin.

Er wurde in Berlin geboren und bei Hertha ausgebildet, nun verlässt Luca Netz seine Heimat und schließt sich bis 2026 Borussia Mönchengladbach an. Die Fohlen überweisen vier Millionen Euro in Richtung Hauptstadt.

"Luca Netz ist ein hochinteressanter Spieler, den wir schon länger beobachtet haben", wird Gladbachs Sportdirektor Max Eberl zitiert. "Er gehört auf seiner Position zu den größten Talenten Deutschlands und wir freuen uns sehr, dass er sich für den Wechsel zu Borussia Mönchengladbach entschieden hat."

In der vergangenen Saison hatte Netz, der 2010 zum Hertha-Nachwuchs gestoßen war, seine Bundesliga-Premiere gefeiert und im Februar beim 1:1 in Stuttgart auch sein erstes Tor. Der einstige U-17-Nationalspieler kann auf der linken Seite sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld eingesetzt werden.