Nach Eisschnelllauf jetzt Fußball: DFB präsentiert neue Teamärztin

Die deutsche Nationalmannschaft hat eine neue Mannschaftsärztin. Dr. Silja Schwarz (48) wird sich künftig um die medizinischen Belange der Nationalspieler kümmern.

Der DFB hat eine neue Teamärztin für die Herren-Nationalmannschaft. Getty Images for DFB

Wie der DFB am Sonntag mitteilte, wird Schwarz die Nachfolge von Dr. Tim Meyer antreten, der seine Tätigkeit Anfang des Jahres nach 21 Jahren auf eigenen Wunsch beendet hatte. Meyer war neben seiner Aufgabe im Stab von vier verschiedenen Bundestrainern unter anderem auch für das sportmedizinische Konzept beim Re-Start des deutschen Profifußballs nach der Corona-Pandemie verantwortlich gewesen.

Die 48 Jahre alte Schwarz ist Fachärztin für Innere Medizin und praktiziert seit 2016 in einer eigenen Praxis in München, in der sie unter anderem Leistungssportler zur Sporternährung berät. Vor ihrer nun beginnenden Tätigkeit beim DFB war Schwarz unter anderem neun Jahre lang Verbandsärztin der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft und bei Wettbewerben für die medizinische Betreuung der Athletinnen und Athleten zuständig.

"Perfekte Bedingungen" als Maßstab

"Ich bin sehr stolz und froh, die medizinische Abteilung der Nationalmannschaft verstärken zu dürfen", wird Schwarz in der DFB-Mitteilung zitiert. "Ich möchte in einem guten Austausch und konstruktiven Miteinander mit den medizinischen Abteilungen der Vereine und des gesamten DFB dazu beitragen, dass unsere Spieler bei der Nationalmannschaft weiterhin perfekte Bedingungen für den sportlichen Erfolg vorfinden."

Beim DFB wird Schwarz nun mit Dr. Jochen Hahne zusammenarbeiten, der die Leitung der medizinischen Abteilung übernimmt. Diese Aufgabe hatte bislang ebenfalls Meyer inne. Hahne zählt bereits seit 2015 zum Betreuerstab der Nationalmannschaft.

Neben Schwarz ist auch Thomas Armbrecht neu im Team hinter dem Team beim DFB. Der Sportwissenschaftler aus Darmstadt rückt als zusätzlicher Physiotherapeut in den Stab.