Nach einjähriger Pause: Valentini ist wieder Kapitän des FCN

Drei Tage vor seinem Ligastart hat der 1. FC Nürnberg seinen neuen Kapitän bekanntgegeben. Obwohl Enrico Valentini in der vergangenen Saison nicht die Binde trug, ist das Amt kein Neuland für den Routinier.

Schon von 2019 bis 2021 führte Valentini den Club als Spielführer aufs Feld, bevor der mittlerweile 34-jährige Rechtsverteidiger im letzten Jahr sein Amt als Kapitän des FCN zur Verfügung stellte. Nachfolger Christopher Schindler wurde damals von der Mannschaft gewählt, also nicht wie Valentini, der nun von Trainer Cristian Fiel als Kapitän bestimmt wurde.

Valentini, der in Nürnberg geboren und seit 2004 beim Club ist, verließ Mittelfranken zwischendurch für sieben Jahre, bevor er 2017 vom Karlsruher SC wieder zum FCN wechselte und seitdem wichtiger Bestandteil des Nürnberger Profikaders ist.

Mathenia ist Stellvertreter

Sein erster Stellvertreter wird zukünftig Torhüter Christian Mathenia sein, der in diesem Jahr in seine sechste Saison beim Club geht. Mit Blick auf die Spielzeit von Kapitän Valentini sagte Fiel schon vor Wochen, dass sein Spielführer nicht 34 Spiele über 90 Minuten machen müsse. Schon damals ließen die Aussagen des 43-jährigen Cheftrainers vermuten, dass Valentini in der neuen Saison wohl wieder die Binde tragen werde.

"Es gibt kaum jemanden, der das Team und die Mannschaft besser kennt, als 'Vale'. Er ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner und besitzt auch in der Mannschaft ein hohes Ansehen. Wir haben uns ausgetauscht und ich bin froh, dass er meinem Wunsch entsprochen hat", wird Fiel auf der Vereins-Website zitiert.

Valentini: "Jeder weiß, dass ich mit oder ohne Binde gern Verantwortung übernehme"

Valentini ist "dankbar für das Vertrauen, dass 'Fielo' mir entgegenbringt. Jeder weiß, dass ich mit oder ohne Binde gern Verantwortung übernehme." Es sei ihm eine Ehre, dass die Entscheidung auf ihn gefallen ist.

Neben Valentini und Mathenia bestimmte die Mannschaft außerdem im Wahlverfahren die drei übrig gebliebenen Plätze im Mannschaftsrat. Diese bekleiden zukünftig Innenverteidiger Florian Hübner, Ex-Kapitän Christopher Schindler und Valentinis Hauptkonkurrent auf der rechten Seite, Jan Gyamerah.