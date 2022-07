Nach Eingriffen vom medizinischen Personal: KSC und FCM geben Entwarnung

Beim Ligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Magdeburg musste das medizinische Personal auf dem Platz und auf der Tribüne eingreifen - beide Klubs geben Entwarnung.

Die Hitze setzte den Spielern am Sonntagmittag auf dem Feld im BBBank Wildpark zu. Vor allem die Akteure vom 1. FC Magdeburg hatten bei ihrem 3:2-Sieg in Karlsruhe mit Kreislaufproblemen zu kämpfen - bereits nach 45 Minuten musste FCM-Trainer Christian Titz reagieren: Alexander Bittroff wirkte auf den Coach "kaputt", weshalb Jamie Lawrence ihn im zweiten Durchgang vertrat.

KSC-Fans schützen Lawrence mit Fahnen

Allerdings hatte auch der Neuzugang mit dem Wetter zu kämpfen. Nach dem Abpfiff der intensiven zweiten Halbzeit, in der der Aufsteiger das 3:2 in der Schlussphase mit Leidenschaft verteidigte, sackte der Innenverteidiger zusammen. Sofort bildete sich eine Traube aus FCM-Spielern, die ihren Kollegen helfen wollten - sogar eine Trage brachten sie selbstständig zum Sechzehner, in dem ihr Teamkollegen lag. Auch die Fans des Karlsruher SC reagierten schnell, eilten mit Fahnen herbei und schützten den gebürtigen Münchner, der anschließend mit der Trage vom Feld gebracht wurde.

Auf der Pressekonferenz nach der Partie gab Titz sofort Entwarnung: "Jamie hatte Kreislauf- und starke Flüssigkeitsprobleme. Er hat eine Infusion bekommen - es geht ihm schon besser."

Doch nicht nur auf dem Platz musste das medizinische Personal eingreifen, sondern auch auf der Tribüne. Wie der KSC mitteilte, gab es auf der Südtribüne einen medizinischen Notfall. Der Fan, der sofort notärztlich versorgt wurde, befindet sich in einem stabilen Zustand. Als der Notfall in den Fankurven durchgesickert war, stellten die Zuschauer ihren Support ein.