Nach einer halben Saison: Vechtas Williams wechselt nach Polen

Rasta Vechta und der US-Amerikaner Xeyrius Williams gehen getrennte Wege. Die Norddeutschen befinden sich bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für den 26-Jährigen.

Bundesliga-Aufsteiger Rasta Vechta und Power Forward Xeyrius Williams haben nach nur einer halben Saison den bestehenden Vertrag aufgelöst. Der US-Amerikaner wechselt in die polnische erste Liga zu MKS Dabrowa Gornicza. Für die Niedersachsen absolvierte er 14 Partien in der BBL, in denen ihm im Schnitt 6,6 Punkte und 4,1 Rebounds gelangen. Zusätzlich lief er dreimal im Pokal auf.

Rasta-Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele lässt sich in der Klub-Mitteilung wie folgt zitieren: "Xeyrius und wir haben offene Gespräche darüber geführt, welche Eindrücke vom sportlichen Ist-Zustand vorherrschen. Und dadurch sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, dass es für beide Seiten mehr Sinn ergibt, wenn man sich neu orientiert." Für den 26-Järigen will man beim aktuellen Tabellensechsten alsbald einen Nachfolger verpflichten.

Williams vorher bereits in Würzburg aktiv

Williams war bereits in der Vorsaison in der Basketball-Bundesliga aufgelaufen, allerdings im Würzburger Trikot. Die Unterfranken hatte er ebenfalls nach der Hälfte der Spielzeit und 16 absolvierten Spielen gen Israel verlassen. Dabrowa Gornicza ist somit die siebte Profistation für Williams seit 2020.