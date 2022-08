Nach einem Jahr: Voglsammer verlässt Union Richtung England

Andreas Voglsammer bricht nach zwölf Monaten seine Zelte in der Hauptstadt wieder ab und verlässt den 1. FC Union Berlin. Der Angreifer wechselt nach England.

Volltreffer gegen Hertha: Andreas Voglsammer wird den Union-Fans in Erinnerung bleiben. imago images/Matthias Koch

Immerhin auf 32 Einsätze kam Voglsammer für den 1. FC Union in der Saison 2021/22. Allerdings waren die meisten davon Kurzeinsätze: 27-mal wurde er eingewechselt, fünfmal ausgewechselt. Dabei gelangen ihm zwei Tore und ein Assist - genauso viele steuerte er in fünf Pokalspielen bei. Der gebürtige Rosenheimer will aber mehr spielen und schlägt deshalb ein neues Kapitel beim englischen Zweitligisten FC Millwall auf.

"Dass er sich mehr Einsatzzeit erhofft, können wir nachvollziehen, und so wünschen wir ihm bei seiner neuen Station alles Gute" zeigte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert Verständnis für den Wechselwunsch Voglsammers. Besonders in Erinnerung bleiben wird sein Führungstreffer im Achtelfinale des letztjährigen DFB-Pokals gegen Hertha BSC, als er im Fallen den 3:2-Sieg im Stadtderby gegen Hertha BSC einleitete. "Sein Traumtor im Pokalspiel gegen die Hertha wird mir immer in Erinnerung bleiben", sagte Ruhnert.

Voglsammer: "Es war ein wunderbares Jahr bei Union"

"Es war ein wunderbares Jahr bei Union. Ich bin stolz auf das, was wir im letzten Jahr als Team erreicht haben und drücke dem Verein und den Jungs die Daumen in der neuen Saison. Jetzt steht für mich eine neue Herausforderung an, ich freue mich auch sehr auf meine neuen Kollegen und den englischen Fußball", verabschiedete sich Voglsammer.

Millwall ist mit einem Heimsieg gegen Stoke City (2:0) sowie einer Niederlage bei Sheffield United in die Saison 2022/23 gestartet. Am Samstag empfangen die ambitionierten Lions Coventry City