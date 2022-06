Nach einem Jahr ohne Spiel: Tevez verkündet Karriereende

Nach einem Jahr der Vereinslosigkeit hat der ehemalige argentinische Stürmerstar Carlos Tevez sein Karriereende offiziell gemacht.

Carlos Tevez wird nicht mehr in den Profifußball zurückkehren - dies verkündete der ehemalige Stürmer von Manchester City und Manchester United in einer Pressekonferenz in seinem Heimatland Argentinien. Nach seinem Abschied von Boca Juniors vor über einem Jahr, hätten dem 38-Jährigen nach eigenen Angaben zwar mehrere Angebote aus den USA vorgelegen, doch diese schlug er alle aus. "Das war's, ich habe alles gegeben", sagte der Stürmer.

Grund für seinen Abschied sei aber nicht das Alter, sondern der Tod seines Stiefvaters gewesen, der im Februar 2021 an Komplikationen nach einer COVID-19-Erkrankung gestorben war. "Jetzt höre ich auf, ich habe meinen größten Fan verloren."

Tevez begann seine Karriere bei den Boca Juniors, bevor er nach Brasilien zu Corinthians wechselte. Spätestens nach seinem Wechsel nach England, zunächst zu West Ham, dann zu Manchester United und Manchester City, galt der Argentinier als absoluter Weltklasse-Stürmer. Seine letzte Station in Europa war Juventus Turin, mit dem er zweimal Meister wurde. Zudem gewann er dreimal die Premier League und einmal die Champions League.