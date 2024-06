Nach einem Jahr Meppen: Seidel kehrt nach Haching zurück

Der technisch versierte Mittelfeldmann Fynn Seidel wechselt vom SV Meppen zurück zur SpVgg Unterhaching. Das teilte der Drittligist am Donnerstag mit, ohne dabei aber Vertragsdetails zu verraten.

Schon bald wieder in rot und blau unterwegs: Fynn Seidel. imago images/foto2press

Fynn Seidel spielte bereits von 2020 bis 2023 im Unterhaching, wo er zunächst im Nachwuchsleistungszentrum der Rot-Blauen zum Einsatz kam, ehe er im Alter von 16 Jahren und 362 Tagen am 27. Januar 2021 zu einem der jüngsten Drittliga-Spieler überhaupt avancierte. Insgesamt bestritt er acht Spiele für die Hachinger, ehe er in der vergangenen Saison zum SV Meppen weiterzog.

Bei den Emsländern kam er in der Regionalliga Nord in 20 Spielen zum Zug, dabei glückten ihm sieben Tore und zwei Vorlagen. Die Saison schlossen die Meppener auf Platz zwei ab, verpassten demnach den Wiederaufstieg, allerdings gewann Seidel mit dem SVM den Landespokal in Niedersachsen.

Landespokalsieger in Unterhaching

In der 1. Pokalrunde wird er aber nicht mehr für Meppen auflaufen, denn der 20-Jährige zurück zur Spielvereinigung Unterhaching. "Ich freue mich auf meine Rückkehr nach Haching", wird Seidel in einer Klubmitteilung zitiert: "Hier habe ich meine ersten Schritte im Profifußball gemacht und wusste das familiäre Umfeld im Verein immer sehr zu schätzen. Ich werde hier weiter hart an mir arbeiten und möchte der Mannschaft helfen, erfolgreich Fußball zu spielen."

Zufrieden zeigte sich auch Sportdirektor Markus Schwabl, der erklärte: "Wir kennen Fynn sehr gut und wissen um sein unbestrittenes Talent. In Meppen hat er bereits auf hohem Niveau Herren-Fußball gespielt, und bewiesen, dass er einer Mannschaft weiterhelfen kann. Wir möchten ihn bestmöglich unterstützen, bei uns den nächsten Schritt zu gehen und freuen uns auf einen sehr guten Fußballer."

drm